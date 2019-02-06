Reuters: тіла загиблих у Сирії росіян повертали із затримкою, щоб приховати втрати перед виборами

Тіла російських бійців «ПВК Вагнера», які загинули після авіанальоту очолюваної США міжнародної коаліції в Сирії у лютому минулого року, повернули в Росію тільки через два місяці після бою, пише в своєму розслідуванні агентство Reuters. Дати й обставини загибелі, зазначені в їхніх свідченнях про смерть, відрізнялися від реальних. Так Росія могла приховати масові втрати в бою перед виборами президента 18 березня, на яких був переобраний Володимир Путін, зазначає агентство.

Агентству вдалося встановити шість випадків, коли тіла загиблих в бою росіян повернули сім'ям більш ніж через сім тижнів після бою з документами, деталі в яких були неправильні.

Затримка повернення тіл загиблих у Сирії минулої весни і неправильні деталі в документах відрізнялися від звичайної практики поводження з загиблими в Сирії росіянами, зауважує видання. Раніше представники вербувальника повертали тіла через два або три тижні після загибелі з документами, де була вказана дата смерті, що збігалася з тим, що рідні дізнавалися від товаришів по службі загиблих. За реєстрацію смертей росіян у Сирії відповідає консульство Росії, розташоване в Дамаску. Щонайменше 33 свідоцтва були видані після президентських виборів 18 березня.

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив агентству, що пов’язувати затримки з видачею свідоцтв про смерть загиблим у Сирії росіянам з виборами неправильно. Він не прокоментував участь «ПВК Вагнера» в збройному конфлікті у Сирії.

Москва неодноразово заперечувала повідомлення про те, що тисячі російських найманців воюють у Сирії, на сході України чи в інших країнах. Водночас, за повідомленнями, лише в Сирії загинули понад 100 російських найманців.

Однією з найбільш відомих приватних військових компаній «ПВК Вагнера» керує олігарх Євген Пригожин, який має близькі особисті зв’язки з президентом Росії Володимиром Путіним.

На початку жовтня Служба безпеки України опублікувала новий список громадян Росії й інших країн, які, як стверджується, є бійцями так званої «Приватної військової компанії Вагнера» («ПВК Вагнера»). Багато хто з них воював на сході України і в Сирії. У списку СБУ 206 осіб. У спецслужбі стверджують, що 58 із них загинули в Сирії на початку лютого – в зіткненні з американськими військовими в провінції Дейр-ез-Зор. Служба безпеки України називає бійців «ПВК Вагнера» позаштатними співробітниками російської служби військової розвідки – Головного управління Генштабу, раніше відомого як ГРУ.