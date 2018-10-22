Російські найманці, що були на Донбасі, вже у Лівії. Яким є план Путіна?

​«Росія просувається до Лівії» –​ назвав​ свою статтю у газеті The Washington Times один із найобізнаніших вашингтонських журналістів –​ Білл Гертц. Автор шести книг, чотири із яких стали в Америці національними бестселлерами; людина, яка понад три десятки років пише для цієї газети на теми національної безпеки і знає стільки, що його навіть до академії ФБР, національного оборонного університету, та до ЦРУ із лекціями запрошують –​розповісти про своє бачення того, як далі поводитиметься Росія і як цьому протидіяти. Стаття Гертца базувалася зокрема й на оперативній інформації, яку він отримав у високих вашингтонських кабінетах. Як Москва використовує найманців, який українці вже бачили на Донбасі? І навіщо націлилася на Лівію? Білл Гертц розповів в інтерв‘ю кореспонденту Української редакції Радіо Свобода.



– Пане Гертц, чому зараз така увага до дій Москви у Лівії? Адже і ваша стаття у The Washington Times була дуже серйозно сприйнята, й інших публікацій щодо цього з‘явилося чимало...

Американська розвідувальна спільнота уважно стежить за активністю Росії у Лівії

– Американська розвідувальна спільнота уважно стежить за активністю Росії у Лівії, і чітко видно, що росіяни дуже наполегливо переміщуються до цієї країни. У липні з'явилися перші повідомлення про те, що дві різні групи найманців – так звані «РСБ-груп» та група Вагнера – шукали місця для створення своїх військових баз. На початку цього місяця надійшли нові повідомлення – спецпідрозділи російського ГРУ і війська спецпризначення вже перебазувалися до Лівії та привезли з собою ракети та засоби протиповітряної оборони. Очевидно, що це серйозна проблема. Лівія недієздатна як держава – є сили генерала Хафтара у східній частині країни та проурядові сили на більшості іншої території. Все виглядає так, що росіяни зараз підтримують сили Хафтара – щоб розширити свій вплив із Сирії до Лівії. Є розмови, що вони це роблять задля того, аби отримати контроль над деякими військовими базами –приміром, в районі Бенгазі – щоб закріпитися на Східному Середземномор‘ї.

​– А скільки їх? Яка чисельність цих підрозділів і хто в їхньому складі?

– Мені говорили, що і групу РСБ і групу Вагнера підтримує російська військова розвідка – так зване ГРУ – вона ж їх в основному й фінансує. Я чув, що їхня кількість у Лівії становить кілька тисяч, і щонайменше п’ять тисяч людей у Сирії у групі Вагнера.

Росія використовує приватних найманців, роблячи кроки для розширення своєї військової та напіввійськової активності

Росія використовує приватних найманців, роблячи кроки для розширення своєї військової та напіввійськової активності. Багато хто з тих, із кого сформовані групи найманців, навіть не є етнічними росіянами. Багато хто із них має кримінальне минуле. Вони дуже добре фінансуються та дуже добре озброєні. Росія використовує їх як своїх маріонеток для ведення гібридної війни. Ми вже бачили захоплення Криму за допомогою гібридних сил у камуфляжі, які на перший погляд не були безпосередньо пов'язані із російською армією... І ці групи найманців мають лише одну мету – допомагати у проведенні російських військових операцій в умовах, коли формально не використовуються російські збройні сили.



– Ви відчуваєте, що у Вашингтоні – у Конгресі, у Білому домі – цим реально занепокоєні? Чи американські політики поки не багать всього масштабу проблеми?

Використання найманців Росією вже викликає певне занепокоєння

– Використання цих найманців Росією вже викликає певне занепокоєння – через те, що навіть у США через них виникають проблеми. Яскравий приклад цього – ситуація із «найманцями Вагнера», які загинули під час авіаційних ударів в Сирії кілька місяців тому. Весь цей час ці загони будували захисні споруди – і врешті здійснили напад на сирійські сили, що їх підтримують США. Пентагон зв‘язався із росіянами через спеціальну «гарячу» телефонну лінію і запитали російських військових: «Це ваші сили»? Росіяни це заперечили. Тоді міністр оборони Джим Метіс – дуже серйозна людина – віддав наказ. Фактично він розпорядився знищити ці сили. Дві сотні російських найманців загинули тоді. Згодом вони знову зробили таку ж спробу. Цього разу голова Комітету начальників штабів Джозеф Данфорд набрав генерала (Валерія) Герасимова – начальника російського Генштабу. Сказав: «Це ваші війська – запитую ще раз – наближаються до нас? Краще приберіть їх, інакше вони будуть знищені!» Все це дає вам уявлення як саме росіяни використовують найманців на Близькому Сході.

​–​ І як зупинити це «тихе вторгнення», коли росіяни щоразу кажуть - «нас тут немає»?

США та інші західні держави мають створити власні загони найманців

– Моє особисте розуміння як вирішити цю проблему – США та інші західні держави мають створити власні загони найманців – для протидії російським силам, цій маріонетковій армії. Думаю, це було б хорошим рішенням – вогонь випалювати вогнем, як-то кажуть. Такі загони могли б сприяти здійсненню американської політики та підтримувати прозахідні групи в різних частинах країни.

Росіяни чітко рухаються в напрямку створення військової бази в Лівії

Зараз зрозуміло одне – росіяни чітко рухаються в напрямку створення певної військової бази в Лівії. Чи здійсниться це – подивимось... Але є конкретні рухи щодо цього, за якими треба уважно стежити. І я закликаю американський уряд цього не допустити. Все це відбувається здебільшого через невдалу політику адміністрації Обами – усунення Каддафі ще у 2011 році – і тепер ми маємо недієздатну державу (Лівію –ред.), щодо якої Америка практично умиває руки в той самий момент, коли вона стає ісламістською фортецею.