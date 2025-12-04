ЗМІ: білоруський завод посуду постачає до Росії дрони в обхід санкцій

Гомельський завод посуду «Сантекс» постачає армії Росії безпілотники в обхід санкцій – про це йдеться в розслідуванні «Білоруського розслідувального центру» (БРЦ), опублікованого 4 грудня.

Журналісти вивчили митну документацію підприємства, за якою в 2022-2023 роках «Сантекс» поставив до Росії 309 дронів китайської фірми DJI загальною вартістю 2 мільйони доларів.

Замовлення отримували російські компанії «Сантрос» та «Рустакт», в них спільний власник – уродженець Мінська Павло Нікітін.

Загалом, за даними БРЦ, з 2022 по 2025 рік 14 компаній із Білорусі продали Росії понад 20 тисяч дронів загальною вартістю 34 мільйони доларів.

Крім того, «Рустакт» зробив 135 платежів гомельському заводу на загальну суму понад 14 мільярдів рублів (більше ніж 152 мільйони доларів) за обладнання, яке ніяк не описане.

«Рустакт» виробляє дрони-камікадзе ПВХ-1 (ВТ-40 або «Судоплат» проекту «Судний день»). Для їх складання потрібні різні електронні компоненти, які російська влада імпортує в обхід санкцій.

Згідно з отриманим БРЦ від джерела фінансовим звітом «Рустакту», за три роки компанія закупила у трьох китайських фірм 1,3 мільйона літій-іонних акумуляторів, 5,5 мільйона запчастин для радіокерованих моделей, а також майже 3,5 мільйона електродвигунів на суму в 90 мільйонів доларів – цього вистачило б на збірку 870 тисяч коптерів. На це «Рустакт» витратив 323 мільйони доларів.

У 2023-2024 роках компанія отримала 1,12 мільярда доларів за контрактами з російськими військовими організаціями, серед яких військова частина 45807. Як пише видання, ця частина відповідає за військову безпеку та фінансовий супровід операцій Головного управління Генштабу збройних сил Росії (ГРУ).



