ЗМІ: Литва продовжує закриття повітряного простору біля кордону з Білоруссю

Закриття повітряного простору Литви біля кордону з Білоруссю продовжують до лютого наступного року, повідомила балтійська агенція BNS із посиланням на військових.

«Термін дії обмеженої зони для польотів у повітряному просторі на частині кордону з Білоруссю продовжено до 1 лютого 2026 року», – йдеться в повідомленні.

Повітряний простір закрили 12 серпня. Планувалося, що обмеження триватимуть до грудня.

Як раніше заявляло Міністерство оборони Литви, частина повітряного простору на кордоні закрита через потенційні загрози, зокрема ризик для цивільної авіації, що виникає внаслідок порушень правил, пов’язаних із використанням дронів.

Тим часом, Вільнюський аеропорт тричі закривався ввечері 3 грудня і вночі 4 грудня через повітряні кулі з Білорусі.

За попередніми оцінками аеропорту, обмеження повітряного простору торкнулися 27 рейсів і 3134 пасажирів.

3 грудня МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Білорусі й вручило йому ноту протесту через гібридні атаки з білоруської території контрабандистськими повітряними кулями, які порушують роботу Вільнюського аеропорту і загрожують безпеці цивільної авіації, а також блокування литовських вантажівок, яким білоруська влада не дозволяє повертатися до Литви, йдеться у заяві литовського міністерства.