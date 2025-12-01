Режим Лукашенка «безрозсудно тероризує» Литву – очільник МЗС Будрис

Литовська влада звинувачує Білорусь у потуранні запуску повітряних куль, які порушують роботу Вільнюського аеропорту, а також у незаконному блокуванні вантажівок. Про це міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис заявив 1 грудня в телефонній розмові з головою дипломатичної служби Європейського Союзу Каєю Калас, повідомляє BNS.

«Це не перший випадок, коли білоруський режим використовує гібридні заходи проти країн ЄС. Кілька років тому це була інструментальна міграція, тепер це контрабанда повітряних куль. Шантажуючи Литву та вимагаючи політичного діалогу, режим Лукашенка намагається зламати тверду позицію ЄС – вийти з міжнародної ізоляції та позбутися санкцій. Ми не можемо цього допустити», – цитує МЗС Литви заяву Будриса.

Він наголосив, що ЄС має вжити заходів для захисту своїх громадян, продемонструвати рішучість та єдність не лише заявами про солідарність, а й конкретними діями. Будрис сподівається на прогрес найближчим часом у питанні додаткових санкцій проти Білорусі, запропонованих Литвою наприкінці жовтня.

«Посилення суворості санкцій проти білоруського режиму є обов’язковою відповіддю на його дії. ЄС не може мовчки спостерігати та терпіти, як режим Лукашенка безрозсудно тероризує державу ЄС, розграбовує майно та цілеспрямовано ставить під загрозу безпеку громадян. Це напад не лише на Литву, а й на весь ЄС. Європейський Союз має продемонструвати свою стійкість», – сказав міністр Будрис.

Заяви пролунали після того, як ввечері 30 листопада Вільнюський аеропорт знову був закритий через загрозу від повітряних куль контрабандистів, що вплинуло на понад 7400 пасажирів та 50 рейсів.

Наприкінці жовтня Литва подала Європейській комісії пропозиції щодо включення додаткового критерію, гібридної атаки, до режиму санкцій ЄС проти Білорусі. Литва також пропонує ЄС запровадити додаткові секторальні санкції проти Білорусі.

Раніше керівники двох литовських міністерств, міністр закордонних справ Кястутіс Будрис та міністр транспорту та зв’язку Юрас Томінскас, звернулися до Європейської комісії з проханням допомогти повернути вантажівки, які застрягли в Білорусі.



