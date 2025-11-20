На кордоні Литви й Білорусі відновили роботу два прикордонні переходи

Прикордонні відомства Білорусі й Литви повідомили, що прикордонні переходи Медники (Кам’яний Лог) і Солечники (Беняконі) 20 листопада відновили роботу на кордоні двох країн.

За даними сайту Білоруського прикордонного комітету, черг на виїзд із Білорусі до Євросоюзу для легкових автомобілів і автобусів немає на жодному з пунктів пропуску.

Як повідомляла вранці Білоруська служба Радіо Свобода, в Кам’яному Лозі очікували на виїзд до Литви 570 вантажівок, у Беняконах – 355, а у Козловичах на кордоні з Польщею – 1055.

За даними литовських прикордонників, у Медниках очікують відправлення до Білорусі 34 вантажівки, а в Солечниках – 25.

Литва закрила кордон із Білоруссю з 27 жовтня і спочатку заявила, що планує тримати його закритим щонайменше до початку грудня.

Заборона була запроваджена у відповідь на десятки метеозондів із контрабандними цигарками, які летіли з Білорусі: іноді їхня кількість перевищувала кілька десятків за раз. Через метеозони Литва змушена була кілька разів закривати аеропорт Вільнюса (він розташований за 25 кілометрів від кордону з Білоруссю).

У відповідь Лукашенко 31 жовтня підписав указ, який заборонив рух територією Білорусі вантажних автомобілів, тракторів і причепів, зареєстрованих у Польщі й Литві, а також легкових автомобілів, зареєстрованих у Польщі.

Всі ці вантажні автомобілі (їх було понад тисяча) влада Білорусі з цього моменту просто не випускала з країни і відправляла «під охорону» на стоянки поблизу кордону.

Мінськ вимагав від Литви повністю відкрити кордон – експерти пов’язували цю вимогу з тим, що влада Білорусі отримує дохід від міжнародних транзитних перевезень.

19 листопада влада Литви ухвалила рішення, що два пункти пропуску на литовсько-білоруському кордоні знову відкриються з 20 листопада. Водночас вони додали, що у разі загострення ситуації кордон може бути закритий знову.

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене так пояснила рішення уряду: «Останнім часом ми спостерігаємо дуже суттєве скорочення обсягів контрабандних перевезень повітрям, що привело до зниження ризику і загрози національній безпеці, цивільній авіації та нашому суспільству».

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович також заявив на засіданні уряду, що раніше встановлені обмеження на перетин державного кордону більше не потрібні. Раніше в інтерв’ю Радіо Свобода він говорив, що закриті прикордонні переходи також використовувалися для контрабанди цигарок у Литву, і литовські криміналісти розпочали розслідування цієї справи.

Після того як Польща 17 листопада відкрила два прикордонні переходи з Білоруссю, відбулися технічні переговори між литовськими та білоруськими прикордонниками з питань повернення до Литви понад 1000 вантажівок, заблокованих у Білорусі, а також щодо проблем контрабанди сигарет та мігрантів.

Голова Державної прикордонної служби Литви Рустамас Любаєвас після переговорів заявив, що на зустрічі Білорусь заявила про готовність до співпраці.