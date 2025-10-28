Президент Литви пов’язав метеокулі з Білорусі зі спецслужбами країни

Президент Литви Ґітанас Науседа прокоментував слова очільника Білорусі Олександра Лукашенка про готовність «вибачитись», якщо Мінськ вважатиме себе відповідальним за появу метеозондів із контрабандою в литовському повітряному просторі.

За словами Науседи, заява Лукашенка свідчить, що перекриття кордону, запроваджене Вільнюсом, працює:

«Сьогоднішнє звернення Олександра Лукашенка та його спроба вибачитися – це чіткі показники того, що це боляче, що є реакція. Ми хочемо, щоб було ще болючіше. Ми хочемо, щоб ця сусідня держава повністю зрозуміла, що будь-які дії, спрямовані проти Литви, матимуть наслідки», – цитують Науседу литовські медіа.

Президент Литви не виключив запровадження інших заходів. Зокрема, він запропонував обмеження перевезення білоруських товарів залізницею територією його країни.

Науседа планує працювати над відновленням дискусії щодо об’єднання санкцій проти Росії та Білорусі.

За його словами, метеокулі – це «не про контрабанду». Він назвав їх частиною гібридної атаки на Литву.

«Ми маємо достатньо багато доказів, прямих і непрямих, що це навмисні дії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Литві», – заявив він.

Науседа зазначив, що кулі не вдалося б запускати з Білорусі без дозволу влади, надто в таких масштабах:

«У Білорусі, навіть якщо ви говорите погано про уряд у себе на кухні, вас можуть підслухати, тож уявіть, що значить організувати щось подібне».

Тому, на думку президента, є очевидним, що «спеціальні структури, на кшталт КДБ», причетні до продажу сигарет на чорному ринку.

Раніше очільник білоруського режиму Лукашенко заявив, що, якщо Мінськ переконається, що несе відповідальність ха появу метеокуль у повітряному просторі Литви, він «вибачиться».

У ніч на 27 жовтня Вільнюський аеропорт вчетверте за останній тиждень і третій раз поспіль зупиняв роботу через наявність у повітряному просторі повітряних куль. Литва після цього закрила два пункти перетину кордону з Білоруссю. 27 жовтня пункт пропуску в Салечниках («Шалчинінкяй» з литовського боку) не відновив роботу. А в Медниках («Мединінкай») стали пропускати лише певні категорії мандрівників, до яких більшість білорусів не потрапляють.



