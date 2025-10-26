Аеропорт Вільнюса третій вечір поспіль закривається через повітряні кулі з Білорусі

Аеропорт столиці Литви Вільнюса третій вечір поспіль закривається через повітряні кулі, які влітають на територію балтійської країни з Білорусі, повідомляє 26 жовтня LRT.

«Аеропорт Вільнюса закритий з 21:42 до 01:40», – ідеться в повідомленні.

Частина рейсів перенаправлена до Каунаса та Риги.

Наприклад, літак airBaltic, який прилетів з Мюнхена і мав приземлитися у Вільнюсі, прямує в аеропорт Риги, а літак Ryanair з Мілана – до Каунаса.

У зв'язку з неодноразовими інцидентами прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене скликає на 27 жовтня засідання Комісії національної безпеки. За словами політикині, на засіданні обговорюватимуть довгострокові заходи для вирішення кризи. Вона не виключила, що буде ухвалене рішення про закриття прикордонних пунктів Медінінкай і Шалчинінкай на кордоні з Білоруссю на більш тривалий термін.

Президентський офіс Литви заявляє, що для контролю над ситуацією може бути розглянуте питання про обмеження транзиту до російського Калінінграда та тривале закриття кордону з Білоруссю.







