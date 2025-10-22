У Литві міністр оборони подала у відставку після суперечки щодо військових витрат

Міністр оборони Литви Довіле Шакалієне подала у відставку після суперечки з прем'єр-міністром щодо військових витрат.

Шакалієне на своїй сторінці у фейсбуці заявила, що вона та прем'єр-міністр Інга Ругінієне, яка представляє одну й ту ж Соціал-демократичну партію (ЛСДП), мають «принципово різні уявлення про те, як зміцнити оборону».



Ругінієне назвала відставку «неминучою», наголосивши, що не може змиритися з тим, що «непорозуміння та проблеми виникають у такій важливій сфері, як оборона».

За даними медіа, суперечка спалахнула після того, як міністр і прем'єр-міністр минулого тижня відвідали зустріч з аналітиками оборони, після якої деякі учасники заявили, що більше не очікують, що уряд дотримається своєї обіцянки витрачати п'ять відсотків ВВП на оборону.



Проєкт державного бюджету на 2026 рік включає 4,8 мільярда євро на оборону, або 5,4 відсотка ВВП. Натомість Шакалієне наполягає, що він має становити не менше 5,5%.



У середу прем'єр-міністр, яку цитує балтійська агенція BNS, висловила свою рішучість працювати над тим, щоб оборонний бюджет «продовжував зростати».

Литва, яка межує з Білоруссю та російським анклавом Калінінград, посилила свої збройні сили після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, побоюючись, що вона може стати наступною ціллю Москви.



