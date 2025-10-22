Литва погрожує закрити кордон із Білоруссю через масові повітряні порушення контрабандними метеокулями

У Литві знову зафіксували масштабне порушення повітряного простору – в ніч із 21 на 22 жовтня з території Білорусі у бік Литви залетіло близько кілька десятків метеозондів, які, за даними прикордонників, використовувалися для контрабанди цигарок. Інцидент призвів до тимчасового закриття аеропорту Вільнюса та двох пунктів пропуску на кордоні, повідомляють литовські ЗМІ.



Командувач Державної прикордонної служби Литви, генерал Рустам Любаєвс повідомив, що радарами Повітряних сил було зафіксовано понад дві сотні об’єктів.



Пізніше у Національному центрі управління кризовими ситуаціями уточнили, що на радарі могло бути видно більше об'єктів, але кілька точок на радарі могли означати одну повітряну кульку (метеозонди), тому ймовірно, що їх було кілька десятків, а не 200.



За словами Любаєвса, прикордонники самостійно виявили кілька десятків таких об’єктів і змогли перехопити 12 із них. «Звісно, ця цифра протягом дня буде змінюватися», – зазначив він, додавши, що також було затримано чотирьох підозрюваних.



Найбільше повітряних об’єктів виявили у районах Вільнюса, Алітуса та Варени. З огляду на ситуацію в ніч із вівторка на середу було вирішено тимчасово закрити пункти пропуску Медінінкай і Шальчінінкай – перевірки та рух через них відновили о 9 ранку.



Водночас роботу аеропорту Вільнюса було зупинено з вечора 21 жовтня до 6:30 ранку 22-го. Через це постраждали близько 30 рейсів і понад 4 тисячі пасажирів.



Очільник Національного центру управління кризами Вілмантас Віткаускас заявив, що операція із запуску повітряних куль мала координований характер.



«Це свідчить, що кулі запускалися не з одного місця – це була скоординована операція. Ми розраховуємо на успішну роботу наших служб, щоб якомога швидше з’ясувати кількість, масштаби, замовників і виконавців цієї операції», – сказав він.



«Схоже, що це було найінтенсивніше вторгнення контрабандних сигаретних метеокуль до нашої країни цього року. Ця інтенсивність вимірюється двома параметрами – часовою віссю, протягом якої кулі були запущені в нашу країну, та кількістю», – додав Віткаускас.



Інший чиновник, обізнаний з ситуацією, неофіційно повідомив Радіо Свобода, що у Вільнюсі переймаються і безпековим аспектом таких інцидентів.



«Якщо хтось прагне перевантажити здатність внутрішніх інституцій реагувати або готуватися до гібридної атаки, достатньо просто надіслати метеокулі», – сказав посадовець.



Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене після засідання Комісії національної безпеки заявила, що уряд готовий до радикальних дій у разі повторення подібних інцидентів.



«Якщо такі значні перетини нашого кордону повітряними кулями знову відбудуться, ми відреагуємо тут і зараз – і закриємо кордони з Білоруссю», – сказала прем’єрка.



Вона наголосила, що «Литва не робитиме жодних поступок Білорусі з цього питання» і анонсувала додаткові заходи – посилення відповідальності за контрабандну діяльність та встановлення кримінальної відповідальності за порушення правил використання літальних апаратів, якщо такі дії призвели до небезпечного інциденту, аварії, а також до порушення роботи аеропорту чи авіаційного руху.



Подібний інцидент уже стався 5 жовтня, коли повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, що також використовувалися для контрабанди цигарок. Тоді довелося тимчасово призупинити польоти у Вільнюському аеропорту, а після цього поліція затримала шістьох підозрюваних.