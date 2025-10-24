Литва знову перекриває кордон із Білоруссю після зупинки роботи аеропортів

Литва закрила кордон з Білоруссю через пункти пропуску «Шалчинінкяй» та «Мединінкай» – про це оголосила прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінієне увечері 24 жовтня.

Прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті до 12:00 суботи 25 жовтня.

«Служби діють відповідно до рішень, ухвалених на цьому тижневому засіданні Національної комісії безпеки. Наступного тижня комісія знову збереться, щоб оцінити, який вплив чинять уже ухвалені рішення і що ще можна зробити в короткостроковій перспективі, щоб це було болісно як для контрабандистів, так і для режиму О. Лукашенка, який дозволяє їм безчинствувати», – прокоментувала Ругінене.

Читайте також: Міністерка оборони Литви розповіла, що дізналася про війну РФ проти України і хто платитиме за «Томагавки»

Рішенню передувала зупинка роботи аеропортів Вільнюса і Каунаса через повітряні кулі, що летіли з боку Білорусі – про це повідомляла, зокрема, пресслужба аеропорту Вільнюса. Обмеження запроваджували до 22 години.

Як передає LRT, Національний центр управління кризами країни зафіксував десятки навігаційних точок, що позначають літаючі об’єкти – метеорологічні кулі, які прямували в напрямку Друскінінкай–Шалчинінкяй.

Аеропорт Вільнюса зупиняв роботу кілька разів протягом останнього місяця, востаннє – 21 жовтня. Після цього Ругінене заявляла, що Литва закриє кордон із Білоруссю, якщо інциденти триватимуть.

Читайте також: Радник Тихановської повідомив, що Литва тимчасово відновила рівень її охорони

Раніше уряд Латвії заборонив до 31 жовтня 2026 нерегулярні пасажирські перевезення автобусами через кордон з Білоруссю та Росією. Заборона стосується міжнародних нерегулярних поїздок, як екскурсії, поїздки на спортивні заходи та інші організовані групові тури.

Перетин кордону буде можливий лише на регулярних автобусних маршрутах, де пасажирів реєструють та перевіряють.

Подібний інцидент уже стався 5 жовтня, коли повітряний простір Литви порушили 25 метеозондів, що також використовувалися для контрабанди цигарок. Тоді довелося тимчасово призупинити польоти у Вільнюському аеропорту, а після цього поліція затримала шістьох підозрюваних.







