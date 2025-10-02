BNS: Литва не відкриє повітряний простір біля кордону з Білоруссю до грудня

Рішення закрити повітряний простір Литви вздовж частини кордону з Білоруссю залишиться чинним до грудня, повідомляє балтійська новинна служба BNS із посиланням на литовську армію.

«Термін дії забороненої зони для польотів у повітряному просторі на ділянці кордону з Білоруссю продовжений до 1 грудня», – повідомляють військові.

Міністерка національної оборони Довіле Шакалієне повідомила BNS, що закриття повітряного простору діятиме доти, доки нове законодавче регулювання не дозволить командувачу збройних сил закривати необхідні зони.

Читайте також: Сейм Литви дозволив військовим швидше збивати дрони над країною

За її словами, триває розробка «певних процедур та алгоритмів», а також з підготовки всієї системи до практичного функціонування. Зони обмеженого повітряного простору діятимуть до завершення цієї роботи.

Шакалієне додала, що мета полягає в тому, щоб зрештою мати змогу точно та на короткі періоди обмежувати повітряний простір, коли це необхідно:

«Ми триматимемо певну частину нашого повітряного простору закритою, доки не будемо враховувати всі практичні деталі, а потім зможемо дуже точно закривати її там, де нам потрібно, коли нам потрібно, можливо, на дуже короткі періоди».

Міністерство оборони Литви вперше оголосило про закриття повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю в серпні, напередодні російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025».