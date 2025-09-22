У Латвії планують відновити болота, які можуть слугувати природними бар’єрами на східному кордоні – Міноборони

У Латвії планують відновити болота, які можуть слугувати природними бар’єрами на кордоні з Росією та Білоруссю, повідомило Міноборони країни.

«Національні збройні сили підтримують відродження історичних місць видобутку торфу на східному кордоні. Їх відновлення може стати суттєвим внеском у зміцнення обороноздатності країни, виконуючи функції природних перешкод на східному кордоні Латвії», – йдеться у повідомленні.



У відомстві додали, що особливо важливо зосередити увагу на тих місцях видобутку торфу, де відновлення боліт може безпосередньо сприяти «будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні».

У серпнія Фінляндія та Польща повідомили Politico, що вони активно вивчають відновлення боліт як багатоцільовий захід для захисту своїх кордонів та боротьби зі зміною клімату.

Видання зауважує, що більшість торфовищ ЄС зосереджені на кордоні НАТО з Росією та союзницею Кремля Білоруссю –вони простягаються від фінської Арктики через країни Балтії, повз Сувалкської протоки Литви та на схід Польщі.

Литва та її балтійські сусіди Латвія та Естонія, які межують із Росією, побоюються, що вони можуть опинитися наступними під прицілом Москви, якщо вона переможе у війні проти України.

Усі три країни посилюють свою оборону після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та посилюють заходи безпеки на кордонах через кризу, спричинену людиною та мігрантами.