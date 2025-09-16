ЗМІ: Естонія на кордоні з РФ будує 40-кілометровий протитанковий рів

Протягом наступних двох років на південно-східному кордоні Естонії буде викопано майже 40 кілометрів протитанкових ровів – це частина розширених прикордонних укріплень Балтійської оборонної зони, повідомляє мовник ERR.

«Оскільки на північному сході Естонії у нас вже є хороша природна перешкода у вигляді річки Нарва, а на схід – Чудське озеро, то на південному сході Естонії, щоб зупинити ворога, планується побудувати 40 кілометрів протитанкового рову. Тобто, вздовж усієї смуги кордону, де це потрібно», – сказав інженер-інспектор генерального штабу Сил оборони підполковник Айнар Афанасьєв.



За його словами, до кінця 2027 року мають бути готові понад 40 кілометрів протитанкового рову, а також майже 600 бункерів.



Зазначається, що оборонна зона, запланована на східному кордоні країни, становитиме близько 100 кілометрів завдовжки та близько 40 кілометрів у глибину.



Проєкт Балтійської оборонної лінії на південному сході Естонії офіційно розпочався з будівництва протитанкових ровів у рамках ширших зусиль з укріплення кордону. Спочатку увага була зосереджена на меншій ділянці, де будувалося до чотирьох кілометрів протитанкових ровів, а також планували створити 28 бункерів та 10 складських приміщень до 2025 року.

Литва та її балтійські сусіди Латвія та Естонія, які межують із Росією, побоюються, що вони можуть опинитися наступними під прицілом Москви, якщо вона переможе у війні проти України.

Усі три країни посилюють свою оборону після вторгнення Росії в Україну у 2022 році та посилюють заходи безпеки на кордонах через кризу, спричинену людиною та мігрантами.



