Новини | Міжнародні

Польща закликала своїх громадян невідкладно залишити Білорусь

25 вересня Польща відкрила кордон із Білоруссю
Міністерство закордонних справ Польщі закликає польських громадян, які залишаються в Білорусі, негайно залишити її територію, використовуючи доступні комерційні й приватні засоби, повідомило посольство Польщі в Мінську.

«Посольство повторює, що через зростання напруженості, війну, що триває в регіоні, та неодноразові свавільні арешти громадян Польщі, Міністерство закордонних справ рекомендує утриматися від будь-яких поїздок до Республіки Білорусь. У разі різкого погіршення безпекової ситуації, закриття кордонів або інших непередбачених обставин евакуація може виявитися значно складнішою або навіть неможливою», – йдеться в повідомленні.

25 вересня Польща відкрила кордон із Білоруссю. Зараз на білорусько-польському кордоні працює два пропускні пункти. Пасажирський транспорт приймає лише один із них: КПП «Брест».

Польща в односторонньому порядку повністю закрила кордон з Білоруссю 12 вересня з міркувань безпеки через російсько-білоруські військові навчання «Захід-2025», що відбувалися в Білорусі. Вони завершилися 16 вересня.

Згодом польський уряд зволікав із відкриттям пунктів перетину через активність дронів поблизу кордону з Білоруссю.

