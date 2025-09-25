Польща відкрила кордон із Білоруссю

Польща 25 вересня відкрила кордон із Білоруссю, повідомляє агентство «Белта». Зараз на білорусько-польському кордоні працює два пропускні пункти. Пасажирський транспорт приймає лише один із них — КПП «Брест».

Польща в односторонньому порядку повністю закрила кордон з Білоруссю 12 вересня на російсько-білоруських військових навчань «Захід-2025», що відбувалися в Білорусі. Вони завершилися 16 вересня.

У момент закриття кордону терміни дії обмежень не були встановлені. 23 вересня влада Польщі анонсувала відкриття прикордонних переходів із 25 вересня.

У ніч проти 10 вересня на територію Польщі залетіли близько 20 російських безпілотників. На їхнє перехоплення були підняті винищувачі, кілька дронів вдалося збити – це був перший випадок, коли безпілотники збивали над територією країни НАТО.