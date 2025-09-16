Польща підтвердила, що не відкриє кордони з Білоруссю після навчань «Захід-2025»

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі 16 вересня офіційно підтвердило, що закриття польсько-білоруського кордону триватиме не лише під час навчань у Білорусі. Раніше про це заявляла офіційна Варшава.

МЗС опублікувало офіційну заяву, в якій зазначило, що кордон залишатиметься закритим і після російсько-білоруських маневрів.

«Закриття польсько-білоруського кордону дійсне до подальшого повідомлення та продиктоване турботою про безпеку поляків. Безпека наших громадян є нашим пріоритетом. Ми наголошуємо, що це рішення пов’язане з російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2025», що не означає закриття кордону виключно на час цих навчань», – йдеться в ній.





Польща заявила, що «рух буде відновлено, коли кордон буде повністю безпечним». Міністерство визнало, що зупинка прикордонного руху створює проблеми для перевізників, які, зокрем, змушені використовувати прикордонні переходи в Литві. Уряд пообіцяв зробити «все можливе», щоб зробити закриття кордону максимально безболісним для підприємців.

«Втрати будуть оцінені, щойно ми будемо знати, як довго кордон буде закритий. Міністерства зможуть підготувати такий звіт. На основі цього уряд ухвалить рішення щодо потенційної державної підтримки окремих галузей промисловості», – йдеться в заяві.

Польський кордон з Білоруссю був повністю закритий у ніч проти 12 вересня.

Масштабні спільні військові навчання «Захід-2025» Росії та Білорусі почалися 12 вересня й тривають до 16-го. Це відбувається в час зростання напруги в регіоні через російські дрони, які залетіли в повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня.