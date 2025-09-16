Кремль посилює риторику з погрозами країнам НАТО – ISW

Кремль посилює свою риторику, погрожуючи державам НАТО паралельно з ескалацією, пов’язаною з нещодавнім вторгненням російських безпілотників до повітряного простору Польщі, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва і речника Кремля Дмитра Пєскова, зроблені 15 вересня.

«Заяви Пєскова і Медведєва про можливу війну між Росією і НАТО мають на меті перешкодити альянсу і європейським державам вживати заходів для захисту себе й України від агресивної і загрозливої поведінки Росії, як-от вторгнення безпілотників до Польщі 9-10 вересня», – йдеться в повідомленні.

В ISW також заявили, що Росія використовує спільні з Білоруссю навчання «Захід-2025» для відпрацювання потенційних майбутніх провокацій проти сусідніх держав НАТО.

«Російські війська відпрацьовували захист від ядерних можливостей і їх використання у водах Баренцевого моря, яке межує з членом НАТО Норвегією. Російські війська також відпрацьовували використання ракет, здатних нести ядерну зброю, у Калінінградській області, яка безпосередньо межує з державами НАТО Литвою і Польщею», – кажуть в Інституті вивчення війни.

За словами аналітиків, навчання «Захід-2025» надають як Росії, так і Білорусі «платформу для вдосконалення методів кінетичної ескалації, які самі по собі служать тонкою формою тиску на НАТО».

Голова Ради безпеки Росії Медведєв 15 вересня заявив, що «безпольотна зона» над Україною, яка дозволить літакам НАТО збивати російські безпілотники, «означатиме лише одне – війну між НАТО й Росією». Медведєв також заявив, що Росія «переслідуватиме» держави ЄС, які надають Україні позики, забезпечені російськими активами, у «всіх можливих міжнародних і національних судах», і пригрозив, що «в деяких випадках [Росія] обійде судову процедуру».

Речник Кремля Дмитро Пєсков 15 вересня сказав, що «НАТО воює з Росією» і що «НАТО де-факто бере участь» у війні, надаючи підтримку Україні. Пєсков, як і Медведєв, засудив зусилля Європи щодо арешту заморожених російських активів, заявивши, що «такі кроки не залишаться непоміченими».

Недавно в ISW заявили, що Росія докладає «багатосторонніх зусиль» для підготовки до потенційної майбутньої війни з НАТО і «схоже, стає дедалі сміливішою щодо того, яку ескалацію вона готова випробувати».

На початку вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав неминучим збільшення витрат країн альянсу на оборону, оскільки, за його словами, загроза з боку Росії зростає з кожним днем.

Генеральний секретар НАТО у червні заявляв, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років. Він закликав країни-учасниці альянсу до радикального посилення оборонного потенціалу, у тому числі збільшення потенціалу повітряної і протиракетної оборони НАТО на 400 відсотків, щоб ефективно протистояти загрозам з боку Росії.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) неодноразово заявляли, що російські чиновники, схоже, створюють умови для виходу з міжнародних договорів про контроль над озброєннями у рамках підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.