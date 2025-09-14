Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Президент Польщі дав згоду на перебування військ НАТО на території країни

Кароль Навроцький відвідує 31-шу тактичну авіабазу, Польща, 11 вересня 2025 року
Кароль Навроцький відвідує 31-шу тактичну авіабазу, Польща, 11 вересня 2025 року

Президент Польщі Кароль Навроцький схвалив розміщення військ НАТО на території країни.

«Президент Республіки Польща Кароль Навроцький підписав постанову про надання згоди на перебування на території країни військових підрозділів іноземних держав-учасниць Організації Північноатлантичного договору для підкріплення Польщі в рамках операції «Східний вартовий» (Eastern Sentry). Постанова президента має закритий характер», – повідомило Бюро національної безпеки країни.

Операцію «Східний вартовий» розпочали спільно з країнами-учасницями альянсу для посилення охорони східних кордонів Польщі. Операція розпочалася після того, як 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло майже 20 російських безпілотників. Їх збили сили НАТО.

У збитті брали участь польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники AWACS і літаки-дозаправники, які спільно експлуатуються НАТО. Вартість ракет, використаних для збиття дронів, у десятки разів перевищує вартість збитих ними об'єктів.

Міністерство оборони РФ стверджувало, що в ніч на 10 вересня російські війська завдали масованого удару високоточною зброєю і безпілотниками по підприємствах військово-промислового комплексу України в п’яти областях, а на території Польщі «об’єкти для ураження не планувалися».

Натомість в уряді Польщі наголосили, що не сумніваються в тому, що російські дрони на її території опинилися навмисно, а не випадково.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив, що союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею і засудили поведінку Росії.

У рамках операції «Східний вартовий» до Польщі вже спрямовані додаткові сили і техніка країн НАТО. Данія відправляє два винищувачі F-16 і протиповітряний фрегат, Франція – три винищувачі Rafale, Німеччина – чотири Eurofighter. Велика Британія також заявила про готовність підтримати операцію.

Крім того, Польща тимчасово закрила кордон із Білоруссю на тлі спільних російсько-білоруських стратегічних навчань «Захід-2025», які продовжаться до 16 вересня.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше зазначив, що навчання – планові й не націлені проти будь-кого.

Читайте також: Які сценарії відпрацьовує Росія та Білорусь? «Захід-2025», реакція НАТО, атаки РФ

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG