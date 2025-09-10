Рютте утримався від оцінок, чи навмисне російські дрони скерували до Польщі

Союзники по НАТО висловили солідарність із Польщею та засудили поведінку Росії. Про це журналістам за підсумками наради послів країн-членів альянсу заявив генеральний секретар Марк Рютте.

«Повна оцінка інциденту триває, але зрозуміло, що порушення минулої ночі не є поодиноким інцидентом… Союзники налаштовані захищати кожний сантиметр своєї території. Ми будемо уважно стежити за ситуацією вздовж нашого східного флангу, наші засоби протиповітряної оборони постійно перебувають напоготові», – зазначив посадовець.

Рютте розповів, що засоби ППО «успішно забезпечили оборону території НАТО відповідно до свого призначення». Були задіяні польські F-16, нідерландські F-35, італійські винищувачі AWACS, військові танкери НАТО та німецькі Patriot. У Польщі нарахували 19 безпілотників у своєму повітряному просторі.

Генеральний секретар наголосив, що інцидент у Польщі лише підкреслює необхідність більше інвестувати в оборону НАТО й підтримувати Україну.

«Росія розпочинає небезпечну агресивну війну проти України, яка постійно спрямована проти цивільного населення та цивільної інфраструктури. Союзники рішуче налаштовані посилити свою підтримку України перед обличчям ескалації російської кампанії», – зауважив Рютте.

Генеральний секретар, утім, не дав прямої відповіді на запитання, чи були російські дрони навмисне скеровані на територію Польщі, на чому, зокрема, наголошують чільна дипломатка ЄС Кая Каллас, прем’єр Чехії Петр Фіала і український президент Володимир Зеленський. Рютте сказав, що повна оцінка ситуації ще триває.

«Незалежно від того, чи було це навмисно, чи ні, – це абсолютно безрозсудно й небезпечно… А до Путіна моє послання чітке: зупиніть війну в Україні. Зупиніть ескалацію війни, яку він зараз фактично розв’язує проти мирних жителів та цивільної інфраструктури. Припиніть порушувати повітряний простір союзників і знайте, що ми готові, пильні і захищатимемо кожен сантиметр території НАТО», – резюмував Рютте.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.



