Україна і Польща під повітряною атакою Росії

У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану дроново-ракетну атаку по Україні, а частина дронів, за різними неофіціними даними – кілька десятків, залетіли на територію Польщі.

Окрім дронів Росія запустила по Україні крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС та з ракетоносців морського базування, які атакували міста заходу України вже після 6 години ранку.

Україна

Дрони і ракети атакували центральні та західні області України. Мери Києва і Львова повідомляли про вибухи і роботу ППО.

О пів на сьому ранку повідомили про вибухи у Вінниці. За повідомленнями Вінницької ОВА, сталися влучання у цивільні промислові об'єкти.

Російські дрони також атакували Луцьк, а також місто Бурштин на Івано-Франківщині.

Після 5-ї години ранку російські балістичні ракети прямували на Гадяч (Полтавщина) та Охтирку (Сумщина).

Польща

Ще уночі українські телеграм-канали, які моніторять ситуацію під час російських повітряних атак, почали повідомляти, що частина російських дронів залетіла до Польщі.

Пізніше Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща (ОК ЗС РП) офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни ударними дронами Росії.

«Унаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян», – заявили у командуванні Збройних сил Польщі.

І повідомили, що за наказом оперативного командувача Збройних сил Польщі були «негайно розпочаті оборонні процедури»

«Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів», – йдеться у повідомленні.

Під час російської атаки у Польщі закривали аеропорти Варшави, Любліна і Жешува.

Радіо Свобода у цьому блозі збирає інформацію про те, що сталося і реакції на безпрецедентну атаку РФ по одній із країн НАТО



