Україна і Польща під повітряною атакою Росії
У ніч на 10 вересня Росія здійснила масовану дроново-ракетну атаку по Україні, а частина дронів, за різними неофіціними даними – кілька десятків, залетіли на територію Польщі.
Окрім дронів Росія запустила по Україні крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95МС та з ракетоносців морського базування, які атакували міста заходу України вже після 6 години ранку.
Україна
Дрони і ракети атакували центральні та західні області України. Мери Києва і Львова повідомляли про вибухи і роботу ППО.
О пів на сьому ранку повідомили про вибухи у Вінниці. За повідомленнями Вінницької ОВА, сталися влучання у цивільні промислові об'єкти.
Російські дрони також атакували Луцьк, а також місто Бурштин на Івано-Франківщині.
Після 5-ї години ранку російські балістичні ракети прямували на Гадяч (Полтавщина) та Охтирку (Сумщина).
Польща
Ще уночі українські телеграм-канали, які моніторять ситуацію під час російських повітряних атак, почали повідомляти, що частина російських дронів залетіла до Польщі.
Пізніше Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща (ОК ЗС РП) офіційно підтвердило порушення повітряного простору країни ударними дронами Росії.
«Унаслідок сьогоднішньої атаки Російської Федерації на територію України сталося безпрецедентне порушення польського повітряного простору об’єктами типу дрон. Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян», – заявили у командуванні Збройних сил Польщі.
І повідомили, що за наказом оперативного командувача Збройних сил Польщі були «негайно розпочаті оборонні процедури»
«Польські та союзні засоби спостереження за допомогою радіолокації відстежували кілька об'єктів, а щодо тих, які могли становити загрозу, командувач Оперативного командування ЗС прийняв рішення про їх нейтралізацію. Частина дронів, які вторглися в наш повітряний простір, була збита. Триває пошук і локалізація місць можливого падіння цих об'єктів», – йдеться у повідомленні.
Під час російської атаки у Польщі закривали аеропорти Варшави, Любліна і Жешува.
Радіо Свобода у цьому блозі збирає інформацію про те, що сталося і реакції на безпрецедентну атаку РФ по одній із країн НАТО
Речник НАТО: «Вперше літаки НАТО були задіяні в подоланні загроз в авіапросторі альянсу»
Речник Північно-атлантичного альянсу сказав, що «вперше літаки НАТО були задіяні для подалання загроз в авіаційному просторі Альянсу».
Він додав, що німецькі установки комплексів протиповітряної оборони Patriot в Польщі були приведені в стан підвищеної бойової готовності через появу дронів, а також італійський літак з системою раннього попередження і літак-дозаправник НАТО були підняті в повітря.
В окремій заяві НАТО повідомило, що перебуває у тісному контакті з Польщею та іншими союзниками щодо дронів, які залетіли в повітряний простір Польщі при просійській атаці на західну Україну.
Польща попросила НАТО ввести в дію Статтю 4 Договору Альянсу – Туск
Польща попросила Північно-атлантичний альянс, членом якого вона є з 1999 року, ввести в дію Статтю 4 Договору НАТО, яка передбачає проведення консультації між членами союзу.
Про це сказав польський прем’єр Дональд Туск, який зазначив, що в ніч на 10 вересня було 19 порушень повітряного простору Польщі і що більшість дронів залетіли з території Білорусі.
«Фактично, ці дрони, які становили загрозу безпеці, були збиті, але це змінює політичну ситуацію. Відтак, консультації з союзниками увінчались формальним проханням активізувати Статтю 4 Договору НАТО», – сказав Туск.
Більш відомою є Стаття 5, яка передбачає принцип «напад на одного є нападом на всіх», а Стаття 4 передбачає консультації в разі загрози безпеці одному з членів НАТО.
«Повна солідарність з Польщею» – премєр-міністр Італії
Голова уряду Італії Джорджия Мелоні заявила про повну соділарність з Польщею, яка зазнала атаки де десятка російських дронів цієї ночі.
«Повна солідарність з Польщею через серйозне і неприйнятне порушення її авіапростору Росією», – сказала Мелоні, країна якої, як і Польща, є членом НАТО.
Тимчасово повіреного Росії у Варшаві викликали до МЗС Польщі через дрони
Тимчасово повірений Росії у Варшаві був викликаний до Міністерства закордонних справ Польщі через російські дрони, повідомляють агенції новин.
Російська агенція РІА, яку цитує Reuters, написало, що польська сторона не надала доказів, що дрони, збиті в Польщі в ніч на 10 вересня, мають російське походження.
«Ми розглядаємо це як безпідставне. Жодних доказів не було надано, що ці дрони мають російське походження», – сказав Андрій Ордаш, який зараз є тимчасово повіреним у справах РФ в Польщі.
Туск: Ми в ситуації, наближчій до зброиного конфлітку з часів Другої світової
Польський прем’єр-міністр Дональд Туск, який головував на екстренному засіданні уряду після залету російських дронів в Польщі, сказав, що зараз стуація в Європі наближча до збройного конфлітку з часів Другої сівтової війни.
«Ми в ситуції, найближчій до збройного конфлітку з часів Другої світової війни. Перші сигнали від членів НАТО демонструють розуміння, що ситація є серйозною», – сказав польський прем’єр.
Зеленський заявив про «невипадковість» появи російських дронів у повітряному просторі Польщі
Президент України Володимир Зеленський відреагував на дані про порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками в ході атаки РФ вночі проти 10 вересня.
«Станом на зараз відомо про 8 дронів. Усе більше фактів говорять про невипадковість такого руху, такого напрямку удару», – заявив він.
За словами голови держави, хоча раніше траплялися інциденти з російськими дронами, які перетинали кордон і опинялися на території сусідів України, зараз «фіксуємо значно більший масштаб та цілеспрямованість».
Зеленський висловив готовність України надати Польщі наявні необхідні дані щодо цієї атаки.
«Польща має право захищатися»: президентка Європарламенту про дронову атаку
Польща має повне право захищатися від будь-якого нападу – на цьому наголосила президентка Європарламенту Роберта Мецола, спілкуючись із журналістами у Страсбурзі 10 вересня, передає кореспондент Радіо Свобода.
Таким чином посадовиця прокоментувала появу групи безпілотників у повітряному просторі Польщі й рішення керівництва країни їх збивати.
«Польща має повне право захищати себе. Ми ще аналізуємо, що сталося – бачили заяви польського уряду і його очільника. Але не сумнівайтеся – в Польщі є повне право на захист від будь-якого нападу», – сказала вона.
Водночас Мецола зауважила, що інцидент є тестом для Європейського Союзу і НАТО:
«(Польща – ред.) не лише держава-член ЄС, але й держава-член НАТО. І тут під сумнів ставляться не лише наші спільні оборонні можливості та наша безпека, але й те, наскільки ми готові до будь-якого подібного нападу».
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.
Туск: «величезна кількість» російських дронів порушила повітряний простір Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що дрони, збиті в Польщі вранці 10 вересня, були російськими:
«Минулої ночі повітряний простір Польщі порушила величезна кількість російських дронів. Ті дрони, які становили пряму загрозу, були збиті».
Туск додав, що перебуває на постійному зв’язку з генеральним секретарем НАТО Марко Рютте і союзниками Польщі.
За даними Повітряних сил України, щонайменше вісім безпілотників, запущених російською армією, перетнули державний кордон у напрямку Польщі.
Російська сторона наразі не коментувала ці заяви.
Польща: поліція виявила уламки дрона в Люблінському воєводстві
Польські поліцейські виявили уламки безпілотника вранці 10 вересня – про це повідомила поліція Люблінського воєводства.
«О 5:40 в районі Чоснувка (Більський повіт) поліцейські підтвердили виявлення пошкодженого дрона. Відповідні служби були сповіщені», – йдеться в повідомленні.
Раніше речник прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска Адам Шлапка повідомив, що Туск збирає позачергове засідання уряду на ранок 10 вересня.
«Почуття безкарності Путіна продовжує зростати»: Сибіга про російські дрони в Польщі
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував потрапляння російських безпілотників у Польщу в ході ранкової атаки 10 вересня.
«Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини», – заявив він.
На думку міністра, президент РФ випробовує Захід: «чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає». Він застеріг, що слабка відповідь спровокує Росію ще більше, і тоді російські ракети й дрони полетять далі в Європу.
Польща збирає тероборону
На тлі атаки російських дронів по Польщі членів територіальної оборони попросили бути готовими до можливого виклику у більш стислі терміни, ніж стандартна процедура, на тлі триваючої операції зі знешкодження російських БпЛА, що залетіли у повітряний простір Польщі.
В оголошенні йдеться, що у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі та роботою наземних пошукових команд вводиться скорочений час потенційного виклику тероборонівців на збір.
Зокрема, у найближчих до східного кордону Підляському, Мазовецькому, Люблінському, Підкарпатському воєводствах військові тероборони можуть отримати виклик за 6 годин до часу, коли мають з’явитися.
У Поморському, Вармінсько-Мазурському, Куявсько-Поморському, Лодзькому, Свєнтокшиському та Малопольському воєводствах в центральній частині країни сповіщення може прийти за 12 годин до часу збору.
В інших воєводствах викликів у терміновому порядку не планують.
«Зберігайте спокій та поширюйте повідомлення лише від військових та державних служб. Якщо ви натрапите на уламки – не підходьте та повідомте поліцію», – додають у повідомленні.