Туск: консультації Польщі із союзниками є «офіційним запитом» на активацію статті 4 договору НАТО

Польща проводить консультації із союзниками по Північноатлантичному альянсу, заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск. Цю заяву в польському Сеймі наводить його канцелярія.

«Збиття безпілотників, що загрожують нашій безпеці, є успіхом для сил Польщі й НАТО, а також змінює політичну ситуацію. Відповідно, консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору», – заявив він.

Стаття 4 Північноатлантичного договору передбачає, що його сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли, на думку якоїсь із них, виникне загроза територіальній цілісності, політичній незалежності або безпеці будь-якої із сторін.

Раніше Туск повідомив про консультації Польщі з союзниками у зверненні перед позачерговим засіданням уряду через російські дрони в повітряному просторі країни 10 вересня.

«Ми, скоріш за все, маємо справу з масштабною провокацією, але водночас проводимо консультації з нашими союзниками. Я постійно контактую з Генеральним секретарем НАТО, щоб у найближчі години, дні та в довгостроковій перспективі ми могли діяти так само ефективно, як і цієї ночі у випадку загроз такого типу», – заявив голова польського уряду.





Він підкреслив, що це перший випадок збиття російських безпілотників над територією держави-члена НАТО. Постраждалих не виявлено, пошуки уламків збитих безпілотників тривають.

Туск уточнив, що роботу кількох аеропортів у Польщі зупиняли не через загрозу повітряного нападу, а «оперативні потреби» польських пілотів. Їхню роботу поступово відновлюють.

Прем’єр Польщі повідомив, що перебуває на зв’язку з військовими та президентом країни Каролем Навроцьким, також тривають консультації із союзниками.

«Важливий урок для всіх вас – ми готові відбити такі провокації та напади. Ми добре підготовлені, ситуація серйозна, і сьогодні ні в кого не може бути сумнівів, що ми повинні готуватися до різних сценаріїв», – сказав Туск.





Він назвав інцидент першим випробуванням польської армії й союзників і висловив думку, що його пройдено.

На думку прем’єра, наразі немає причин запроваджувати обмеження, які б вплинули на повсякденне життя громадян Польщі. Він також закликав громадськість «бути дуже чуйними до спроб дезінформації та ворожої пропаганди».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.

За даними Повітряних сил України, щонайменше вісім безпілотників, запущених російською армією, перетнули державний кордон у напрямку Польщі.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.