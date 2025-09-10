«Польща має право захищатися»: президентка Європарламенту про дронову атаку

Польща має повне право захищатися від будь-якого нападу – на цьому наголосила президентка Європарламенту Роберта Мецола, спілкуючись із журналістами у Страсбурзі 10 вересня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Таким чином посадовиця прокоментувала появу групи безпілотників у повітряному просторі Польщі й рішення керівництва країни їх збивати.

«Польща має повне право захищати себе. Ми ще аналізуємо, що сталося – бачили заяви польського уряду і його очільника. Але не сумнівайтеся – в Польщі є повне право на захист від будь-якого нападу», – сказала вона.

Водночас Мецола зауважила, що інцидент є тестом для Європейського Союзу і НАТО:

«(Польща – ред.) не лише держава-член ЄС, але й держава-член НАТО. І тут під сумнів ставляться не лише наші спільні оборонні можливості та наша безпека, але й те, наскільки ми готові до будь-якого подібного нападу».

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про «величезну кількість» російських дронів, що порушили повітряний простір протягом ночі на 10 вересня. За його словами, ті безпілотники, які становили пряму загрозу, були збиті.

За даними Повітряних сил України, щонайменше вісім безпілотників, запущених російською армією, перетнули державний кордон у напрямку Польщі.

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті, їхнє точне походження не уточнювали.

Згодом польська поліція повідомила про виявлення пошкодженого дрона в Люблінському воєводстві.



