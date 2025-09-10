«Почуття безкарності Путіна продовжує зростати»: Сибіга про російські дрони в Польщі

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував потрапляння російських безпілотників у Польщу в ході ранкової атаки 10 вересня.

«Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини», – заявив він.

На думку міністра, президент РФ випробовує Захід: «чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає». Він застеріг, що слабка відповідь спровокує Росію ще більше, і тоді російські ракети й дрони полетять далі в Європу.





Голова МЗС вказав на необхідність ухвалити рішення, яке дозволило б використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в повітряному просторі України, в тому числі тих, що наближаються до кордонів держав НАТО:

«Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас».

Також Сибіга закликав посилити санкції, висловивши переконання, що Путін «серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском».

Вранці 10 вересня Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками». Військові заявили, що деякі з безпілотників були збиті.

Оперативне командування Польщі раніше повідомило про залучення «усіх необхідних процедур» для захисту повітряного простору країни під час повітряної атаки РФ на Україну. Тим часом сенатор-республіканець США Джо Вілсон заявив, що Росія «атакує союзника по НАТО».

Російська влада наразі не коментувала ці заяви.



