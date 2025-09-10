Атака РФ: командування Польщі заявило про збиття дронів у своєму повітряному просторі

У Польщі триває операція у зв’язку з «численними порушеннями польського повітряного простору», заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск вранці 10 вересня.

«Військові застосували зброю проти цілей. Я постійно контактую з президентом та міністром оборони. Отримав безпосередній звіт від оперативного командувача», – написав він у своєму акаунті X.





Згодом Оперативне командування Польщі повідомило про «безпрецедентне порушення польського повітряного простору безпілотниками», не уточнивши їхнє походження.

«Це акт агресії, який становить реальну загрозу безпеці наших громадян. За наказом Оперативного командувача Збройних сил Польщі було негайно розпочато оборонні процедури», – йдеться в заяві.

Командування додає, що польські та союзні сили відстежували кілька об’єктів за допомогою радарів, і ті з них, які могли становити загрозу, оперативний командувач армії Польщі вирішив нейтралізувати:

«Деякі з безпілотників, які вторглися в наш повітряний простір, були збиті. Пошуки та визначення можливих місць падіння цих об’єктів тривають. Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а польські та союзні сили та засоби залишаються повністю готовими до подальших операцій».

Оперативне командування Польщі раніше повідомило про залучення «усіх необхідних процедур» для захисту повітряного простору країни під час повітряної атаки РФ на Україну.

Американський сенатор-республіканець від Південної Кароліни Джо Вілсон заявив, що Росія «атакує союзника по НАТО» менше ніж за тиждень після того, як президент США Дональд Трамп прийняв у Білому домі польського колегу Кароля Навроцького. Вілсон назвав це «актом війни» й закликав Трампа відповісти санкціями, які вдарять по російській машині війни, а також надати Україні зброю для ударів по РФ.

Російські безпілотники раніше потрапляли до польського повітряного простору. Польська армія регулярно піднімає авіацію під час російських атак на Україну.

У серпні Міністерство закордонних справ Польщі направило Російській Федерації ноту протесту через інцидент із падінням безпілотника в Люблінському воєводстві.



