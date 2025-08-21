МЗС Польщі передало Росії ноту протесту через падіння дрона на своїй території

Міністерство закордонних справ Республіки Польща направило Російській Федерації ноту протесту через інцидент із падінням безпілотника в Люблінському воєводстві, заявляє пресслужба польського уряду 21 серпня.

«У документі зазначено, що інцидент – вибух безпілотного літального апарата – є порушенням Російською Федерацією своїх зобов’язань щодо поваги до суверенітету Польщі, що випливають, зокрема, з Договору між Республікою Польща та Російською Федерацією про дружнє та добросусідське співробітництво та Конвенції про міжнародну цивільну авіацію», – йдеться в заяві МЗС.

Дипломатичне відомство вважає цю подію «черговою навмисною провокацією», що відповідає схемі гібридних дій, до яких вдається РФ проти Польщі та інших європейських країн.

«Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які становлять загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху. Міністерство закордонних справ вимагає від російської сторони негайно надати пояснення щодо інциденту, зокрема, обставин та причин появи безпілотного літального апарату на території Польщі», – заявляє пресслужба.

МЗС також вимагає від Росії інформації про дії, яких відповідні російські органи вживають для «запобігання подібним ситуаціям у майбутньому». Польща закликає РФ до припинення ворожих та провокаційних дій і наголошує, що відповідальність за їхні наслідки несе російська сторона.

«Ворожі дії Росії щодо Польщі здійснюються паралельно з її військовою агресією проти України, яка спричинила сотні тисяч жертв і є кричущим порушенням міжнародного права та основоположних гуманітарних принципів», – зазначає міністерство.

На сході Польщі в ніч проти 20 серпня впав і вибухнув російський безпілотник, повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Міністр наголосив, що «провокація» відбулася «в критичний момент» – під час спроб досягти припинення вогню в Україні чи навіть завершити російсько-українську війну.

Безпілотник, як повідомляє польська агенція PAP, упав на кукурудзяне поле в селищі Осини Люблінського воєводства. Люди не постраждали, у кількох будинках вибило вікна.

Влада Польщі розпочала розслідування події. Спочатку було неясно, що саме за об’єкт упав у поле. На місці вибуху було виявлено вирву, металеві та пластикові уламки, розкидані на десятки метрів. Військові заявляли, що не зафіксували порушення повітряного простору минулої ночі.



