Міністр оборони Польщі підтвердив: дрон, який упав на сході країни, був російським

На сході Польщі в ніч проти 20 серпня впав і вибухнув російський безпілотник, повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. Він назвав те, що сталося «провокацією» з боку РФ, пише Rzeczpospolita.

«Росія знову провокує країни НАТО після інцидентів із безпілотниками в Румунії, Литві та Латвії, а також порушень повітряного простору практично в усіх країнах НАТО, особливо в Скандинавії, країнах Балтії, а також у Польщі, Румунії та Болгарії. Ми знову маємо справу з провокацією з боку РФ із використанням російського безпілотника», – заявив Косіняк-Камиш.

Міністр наголосив, що «провокація» відбулася «в критичний момент» – під час спроб досягти припинення вогню в Україні чи навіть завершити російсько-українську війну.

Безпілотник, як повідомляє польська агенція PAP, упав на кукурудзяне поле в селищі Осини Люблінського воєводства. Люди не постраждали, у кількох будинках вибило вікна.

Влада Польщі розпочала розслідування події. Спочатку було неясно, що саме за об’єкт упав у поле. На місці вибуху було виявлено вирву, металеві та пластикові уламки, розкидані на десятки метрів. Військові заявляли, що не зафіксували порушення повітряного простору минулої ночі.





З початку російсько-української війни безпілотники та ракети неодноразово залітали у повітряний простір країн, що межують із сторонами конфлікту. Зокрема, в листопаді 2022 року в польському селі Пшеводув на кордоні з Україною ракета влучила в елеватор, унаслідок чого загинули двоє людей.

Спочатку передбачалося, що ракету запустила Росія, проте незабаром країни Заходу дійшли висновку, що, найімовірніше, це була українська ракета протиповітряної оборони.