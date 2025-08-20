На сході Польщі вночі стався вибух, влада не виключає дрон чи диверсію

Влада Польщі не виключає, що неідентифікований об’єкт, який вибухнув на сході країни в ніч на 20 серпня, був дроном або міг бути пов’язаним із російською диверсією. Про це заявив у міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

«Коли йдеться про аналіз цього інциденту, необхідно враховувати кожен сценарій. Ми є країною, яка межує з місцем, де триває повномасштабний конфлікт», – заявив міністр, якого цитують польські ЗМІ, на пресконференції. Він додав, що серед сценаріїв, що розглядаються – такі: білоруський безпілотник, російський безпілотник, безпілотник контрабандистів або акт диверсії.

При цьому міністр заявив, що поки немає «ознак, які б одразу вказували на військовий характер» інциденту.

Тим часом, оперативне командування Збройних сил Польщі вранці заявило, що порушення повітряного простору Польщі не було.

«Щодо інформації про виявлення уламків об’єкту в Луківському повіті, повідомляємо, що після попереднього аналізу записів радіолокаційної системи минулої ночі жодних порушень польського повітряного простору не зафіксовано ні з боку України, ні з боку Білорусі», – йдеться в повідомленні.

Там додали, що об’єкт, за попередніми оцінками, може бути частиною старого двигуна чи гвинта, триває його «детальний аналіз».

За даними ЗМІ, внаслідок вибуху у трьох будинках розбиті вікна, але повідомлень про постраждалих немає.

Польща регулярно піднімає в повітря авіацію через російські ракетні удари по Україні.

Раніше Польща, Литва, Латвія й Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону блоку з Росією і Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз й інших шкідливих дій з боку Москви.

Минулого року російське видання «Верстка» підрахувало, що за час повномасштабної війни в Україні (станом на вересень 2024 року) уламки ракет і безпілотників понад 30 разів знаходили на території сусідніх країн, таких як Румунія, Польща, Молдова, Болгарія, Хорватія і Білорусь. Про виявлення російських дронів заявляли і країни Балтії.

