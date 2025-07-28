Литва посилює захист неба після інциденту з дроном із Білорусі

Кілька розвідувальних літаків НАТО контролюють повітряний простір над Литвою від ранку 28 липня, коли в небі над цією балтійською країною був зафіксований іноземний дрон, який влетів із Білорусі.

Один із літаків, Boeing RC-135V Rivet Joint, прибув із військового аеродрому Мілденхолл у Великій Британії, інший, Bombardier Challenger 650 Artemis, вилетів з литовського аеродрому в Шяуляї та пролітає над Латвією, Литвою та Польщею через «Сувальський коридор», третій, також Bombardier Challenger 650 Artemis, прибув із Молдови та летить навколо Калінінградської області.

Головнокомандувач литовської армії генерал Раймундас Вайкшнарас після інциденту з дроном заявив: «Наразі існує план розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони ближче до кордону, оскільки ми бачимо, що існують певні тенденції». Ми приблизно знаємо напрямки, ми знаємо, куди, ймовірно, ведуть ці коридори, це другий випадок, і ми зміцнимося в цьому місці».

28 липня стало відомо, що ще один розвідувальний літак Королівських ВПС, Boeing RC-135W Rivet Joint, прямує до країн Балтії, цього разу з авіабази Ваддінгтон.

Уранці 28 липня неідентифікований безпілотник влетів у повітряний простір Литви з Білорусі. Його помітили над столицею країни, Вільнюсом.

Поліція розіслала жителям Вільнюса SMS-попередження з рекомендацією триматися подалі від дрона та в разі його виявлення телефонувати до екстрених служб за номером 112.