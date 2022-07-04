Литва після 6 липня передасть Україні «Байрактар» – міністр оборони

Литва після 6 липня передасть Україні «Байрактар» Vanagas, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Байрактар» Vanagas з усіма купленими боєприпасами вже в Литві! 6 липня ми матимемо його коротку презентацію на авіабазі Шяуляй, після чого його подальший шлях – в Україну!» – написав Анушаускас у твітері 4 липня.

На початку червня Анушаускас повідомив, що Туреччина безкоштовно передасть дрон «Байрактар», на який у Литві збирали гроші.

Перед цим уряд Литви повідомив, що країна зібрала 5 мільйонів євро на дрон «Байрактар» для України.

Угоду про купівлю бойових дронів підписали представники Литви та Туреччини 1 червня в Анкарі.