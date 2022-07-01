Підготовка трьох «Байрактарів» для безоплатної передачі Україні завершується – посол

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безоплатного постачання в Україну в межах кампанії «Народний Байрактар».

«Слова з ділом не розходяться – завершується підготовка трьох літаків Bayraktar Tb2 для безкоштовного постачання до України у рамках кампанії «Народний Байрактар», – написав Боднар у твітері.

Наприкінці червня компанія Baykar заявила, що надасть безкоштовно Україні три безпілотники, на які раніше збирали кошти українці.