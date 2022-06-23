За вісім років волонтерства для АТО я зібрав менше, ніж збираю зараз за два дні – Притула

Волонтер і телеведучий Сергій Притула заявляє, що за вісім років волонтерства для АТО зібрав менше, ніж зараз збирає за два дні. Про він розповів у коментарі Радіо Свобода.

«Я зібрав за вісім років волонтерства в АТО 52 мільйони гривень. Зараз за два дні я умовно збираю 400 мільйонів. Якщо мені треба придбати для наших підрозділів якісь дорогі безпілотники, то я можу попросити у людей і вони можуть пів мільйона євро скинути за шість годин», – каже Притула.

За його словами, така активність суспільства зумовлена тим, що після 24 лютого українці зрозуміли, що війна стосується кожного.

«Прилітає всюди, усі розуміють, що ця війна – це не десь далеко (до якої можна було декому звикнути за ці вісім років), що вона потребує негайного вирішення. Росіяни не ведуть війну на захоплення територій, вони ведуть війну на винищення нас як нації», – наголошує Притула.

Протягом 22 червня фонд Сергія Притули назбирав на два з трьох безпілотників «Байрактар», які збираються закупити для Повітряних сил ЗСУ.