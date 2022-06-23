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Армія РФ кинула усі резерви на захоплення Луганщини – Гайдай

«У зоні «промки» на «Азоті» під постійними обстрілами зруйновано вже дуже багато захисних споруд і, можливо, навіть, доведеться відійти на нові укріплені райони»

Армія РФ кинула усі резерви на захоплення Луганщини, заявив у коментарі Радіо Свобода голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Усе, що у них є (техніка, особовий склад) просувається в нашому напрямку. У Сєвєродонецьку в зоні «промки» на «Азоті» наші захисники довгий час стримували ворога, але під постійними обстрілами там зруйновано вже дуже багато захисних споруд і, можливо, навіть, доведеться відійти на нові укріплені райони», – припускає Гайдай.

23 червня Міністерство оборони Британії з посиланням на дані своєї розвідки повідомило, що з 19 червня російські війська, ймовірно, просунулися на 5 кілометрів до південних околиць Лисичанська, та зауважило, що цим «повзучим просуванням» по околицях російські війська піддають тиску на Лисичансько-Сєвєродонецьку ділянку, однак їхні зусилля щодо досягнення глибшого оточення для захоплення західної частини Донецької області залишаються в «глухому куті».

У Генштабі ЗСУ 22 червня повідомили, що на Луганщині російські війська заволоділи населеними пунктами Лоскутівка, Рай-Олександрівка, ведуть штурмові дії з метою встановлення контролю над населеним пунктом Сиротине.

«Там просто пекло»: бої з російською армією за контроль над Сєвєродонецьком
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«Там просто пекло»: бої з російською армією за контроль над Сєвєродонецьком

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