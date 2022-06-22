Захисників Сєвєродонецька атакують з усіх напрямків – Стрюк

Керівник військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк заявляє, що захисників Сєвєродонецька атакують з усіх напрямків.



«Фактично бої тривають у промзоні – це лінія заводу «Азот», частково навіть на території заводу, це лінія по селах прилеглих – Сиротіне, Воронове, де ворог намагається атакувати постійно, продавлювати лінію оборони. Досить складно – місто і оборонні рубежі атакуються з усіх напрямків», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на українських військових кинуті всі сили, які є в Росії.



«Атакують фактично по всій лінії фронту, але ЗСУ стоять і відбиваються. Ми вже півтора місяця живемо в режимі активних бойових дій і постійного нападу на нас», – додав він.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

Наприкінці травня в Інституті вивчення війни заявляли, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.