У Сєвєродонецьку продовжується штурм з великою інтенсивністю артилерійських та авіаобстрілів – Власенко

У Сєвєродонецьку продовжуються штурмові дії з великою інтенсивністю артилерійських та авіаобстрілів, повідомив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.



«Є велика інтенсивність артилерійських та авіаобстрілів. В Сєвєродонецьку продовжуються штурмові дії. Обстрілюються промзона, житлова забудова біля промзони. В місті тривають вуличні бої», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, за останні кілька днів інтенсивність бойових дій збільшилася.



«Є інформація, що фактично всі резерви РФ з тимчасово окупованих територій зараз працюють на передовій. Тому, думаю, битва за Донбас зараз в розпалі», – каже Власенко.

За інформацією голови луганської ОВА Сергія Гайдая, у промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої – російські війська влучили в будівлю І прохідної «Азоту», обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкривали вогонь в районі трьох мостів.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області.

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) 19 червня звернули увагу, що зосередженої Росією артилерії і піхоти, ймовірно, залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька.

Наприкінці травня в Інституті вивчення війни заявляли, що після завершення битви за Сєвєродонецьк, незалежно від того, на чиєму боці буде місто, російський наступ на оперативному та стратегічному рівнях, найімовірніше, досягне кульмінації, що дасть Україні шанс відновити контрнаступ на оперативному рівні, щоб відкинути російські війська.