Зосередженої Росією артилерії і піхоти недостатньо для просування в Сєвєродонецьку – ISW

Фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що зосередженої Росією артилерії і піхоти залишається недостатньо для просування в межах Сєвєродонецька. Про це йдеться у звіті від 19 червня.



«Зосередженої російської артилерії в поєднанні з, ймовірно, малочисельними піхотними підрозділами, залишається недостатньо для просування Росії в межах Сєвєродонецька, оскільки російські війська продовжували боротьбу за контроль над містом, але 19 червня досягли незначних успіхів», – йдеться у звіті.



Дослідники також звертають увагу, що через успішні українські контратаки біля Запоріжжя російські війська змушені кинути підкріплення на цей ослаблений сектор лінії фронту.



В ISW додають, що війська РФ зосереджені на зміцненні оборонних позицій уздовж південної осі через нещодавні успішні контратаки українських військ уздовж адміністративної межі Херсонської та Миколаївської областей.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 19 червня повідомив про «дуже непросту ситуацію» в Сєвєродонецьку, у Генштабі повідомили, що противник веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк, бойові дії тривають.