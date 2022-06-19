Гайдай повідомляє про боротьбу за Сєвєродонецьк і «тиск ворога» з Попасної

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 19 червня повідомив про знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від російських обстрілів у Лисичанську.

Крім того, він наголошує, що триває боротьба ЗСУ з російськими окупантами за Сєвєродонецьк.

«Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по сєвєродонецькому «Азоту» – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд», – йдеться у телеграм-повідомленні.

Гайдай також повідомив, що російські війська обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

«Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджені 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість», – додав він.

У ці хвилини війська РФ також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, наголошує Гайдай. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили. Про це також повідомляв вранці Генштаб ЗСУ.

Також, додав він, триває російський штурм у напрямку Оріхове – Гірське: «Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте». Про це також зауважували в Генштабі.

Наразі, за даними очільника Луганщини, триває евакуація з Лисичанська і Гірського. 18 червня вдалося вивезти з Луганщини 32 людини, повідомив він.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Луганська область «втратила 372 своїх синів та доньок», вказав Гайдай у неділю.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Найбільше жертв серед цивільних задокументували на Донеччині і Луганщині. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.