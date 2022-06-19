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Гайдай повідомляє про боротьбу за Сєвєродонецьк і «тиск ворога» з Попасної

Чоловік у своєму зруйнованому будинку, в якому ракета пробила ліжко. Місто Лисичанськ Луганської області, 7 червня 2022 року

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вранці 19 червня повідомив про знайдені тіла двох чоловіків, які загинули від російських обстрілів у Лисичанську.

Крім того, він наголошує, що триває боротьба ЗСУ з російськими окупантами за Сєвєродонецьк.

«Дуже непроста ситуація в Сєвєродонецьку, де ворог серед міста проводить цілодобову повітряну розвідку безпілотниками, корегує вогонь, швидко підлаштовуючись під наші зміни в оборонних редутах. Знову потужно обстріляні райони поблизу мостів. Двічі вдарили по сєвєродонецькому «Азоту» – зафіксовані руйнування прохідної та очисних споруд», – йдеться у телеграм-повідомленні.

Гайдай також повідомив, що російські війська обстріляли Лисичанськ, Метьолкіне, Борівське, Білу Гору, Устинівку, Миколаївку, Білогорівку. Завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки.

«Значні руйнування в населених пунктах Попаснянської і Гірської громад. Зокрема, у Новоіванівці пошкоджені 16 будинків, Миколаївці – дев’ять, Нирковому – шість», – додав він.

У ці хвилини війська РФ також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, наголошує Гайдай. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили. Про це також повідомляв вранці Генштаб ЗСУ.

Також, додав він, триває російський штурм у напрямку Оріхове – Гірське: «Наші підрозділи відбили штурм в районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте». Про це також зауважували в Генштабі.

Наразі, за даними очільника Луганщини, триває евакуація з Лисичанська і Гірського. 18 червня вдалося вивезти з Луганщини 32 людини, повідомив він.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні Луганська область «втратила 372 своїх синів та доньок», вказав Гайдай у неділю.

«Іноземний легіон оборони України» зайшов у Сєвєродонецьк (фоторепортаж)
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«Іноземний легіон оборони України» зайшов у Сєвєродонецьк (фоторепортаж)

У Сєвєродонецьку точаться міські бої. ЗСУ намагаються закріпитися та підготуватися до контрнаступальних операцій. Їм на підмогу приїхали підрозділи іноземців із різних країн світу, які добровільно сформували окремий спецпідрозділ і воюють на боці України

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 4509 випадків загибелі, 5585 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну Росії. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Найбільше жертв серед цивільних задокументували на Донеччині і Луганщині. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Російські солдати розстріляли підлітків на Чернігівщині
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Російські солдати розстріляли підлітків на Чернігівщині

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Масштабна війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».

Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.

На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».

Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.

Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».

Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4509 і поранення 5585 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Серед загиблих – щонайменше 294 дитини, серед поранених – 463. Це дані від 24 лютого до півночі 16 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

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