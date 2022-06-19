У Генштабі розповіли про відбиті штурми і цілодобову розвідку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 19 червня про два відбиті російські штурми на Луганщині.
«Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили. Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.
Також українські підрозділи, як повідомляє Генштаб, відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка, противник відійшов та проводить перегрупування.
Крім того, в Генштабі повідомляють про кілька російських розвідок боєм, наразі без успіху.
«Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки», – додали в ЗСУ.
Також російські війська, за цими ж даними, намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають: «Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов».
У Генштабі повідомляють про цілодобову російську повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10» з метою корегування вогню в районі Сєвєродонецька на Луганщині – тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.
Українські військові також наголошують на російських обстрілах майже на всіх напрямках:
- на Сєвєродонецькому напрямку російські війська здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки;
- на Слов’янському напрямку противник обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини;
- на Лиманському напрямку обстріляв українські підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка, завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного – по населеному пункту Маяки;
- на Бахмутському напрямку війська РФ обстрілюють позиції українських військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське, зафіксовані ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка;
- на Миколаївському напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне; вів повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське;
- на Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці;
- на Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка.
«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію».
У Генштабі зауважують, що продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.
Триває 116-а доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 4395 і поранення 5390 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 12 червня, повідомили в УВКПЛ ООН. Серед загиблих – 275 дітей, серед поранених – 451.
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