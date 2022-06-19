У Генштабі розповіли про відбиті штурми і цілодобову розвідку

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив у ранковому зведенні 19 червня про два відбиті російські штурми на Луганщині.

«Штурм у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте наші захисники успішно відбили. Ворог веде штурмові дії у напрямку Оріхове – Гірське, бойові дії тривають», – йдеться в повідомленні.

Також українські підрозділи, як повідомляє Генштаб, відбили штурм в районі населеного пункту Тошківка, противник відійшов та проводить перегрупування.

Крім того, в Генштабі повідомляють про кілька російських розвідок боєм, наразі без успіху.

«Неподалік Рубіжного ворог безуспішно намагався провести розвідку боєм. Провів дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Черкаські Тишки», – додали в ЗСУ.

Також російські війська, за цими ж даними, намагаються вести розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка, бойові дії тривають: «Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка наші воїни зупинили точним вогнем. Противник відійшов».

У Генштабі повідомляють про цілодобову російську повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10» з метою корегування вогню в районі Сєвєродонецька на Луганщині – тривають бойові дії за встановлення повного контролю над цим містом.

Українські військові також наголошують на російських обстрілах майже на всіх напрямках:

на Сєвєродонецькому напрямку російські війська здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки;

російські війська здійснюють обстріли у районах населених пунктів Лисичанськ, Борівське, Біла Гора та Устинівка, завдали авіаційних ударів поблизу Білої Гори, Мирної Долини та ракетного удару в районі Верхньокам’янки; на Слов’янському напрямку противник обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини;

противник обстріляв позиції українських підрозділів неподалік Дібрівного, Вірнопілля, Курульки, Богородичного та Долини; на Лиманському напрямку обстріляв українські підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка, завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного – по населеному пункту Маяки;

обстріляв українські підрозділи в районах населених пунктів Донецьке та Миколаївка, завдав авіаудару неподалік Пришибу та ракетного – по населеному пункту Маяки; на Бахмутському напрямку війська РФ обстрілюють позиції українських військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське, зафіксовані ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка;

війська РФ обстрілюють позиції українських військ в районах населених пунктів Миколаївка, Білогорівка, Яковлівка та Покровське, зафіксовані ракетні удари поблизу Зайцевого та Нью-Йорка; на Миколаївському напрямку противник здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне; вів повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське;

противник здійснював вогневе ураження підрозділів Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Правдине, Посад-Покровське та Благодатне; вів повітряну розвідку позицій українських військ із застосуванням БпЛА у районі населеного пункту Таврійське; на Криворізькому напрямку противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці;

противник обстрілював з артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Червоний Яр та Кобзарці; на Харківському напрямку противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Тимофіївка та Цапівка.

«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах. Закликаємо довіряти інформації тільки з перевірених джерел та не розповсюджувати російські фейки і дезінформацію».

У Генштабі зауважують, що продовжує зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Триває 116-а доба широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.