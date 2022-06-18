Російські війська понесли «значні втрати» при спробі розвідки боєм – Генштаб

Українська армія завдала російським військам втрат при спробі провести розвідку біля Краснопілля – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

«В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм», – повідомляє командування щодо ситуації на Слов’янському напрямку.

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У цьому районі російські війська також обстрілювали з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Грушувахи, Долини, Моросівки, Пришибу та Чепіля. Росія, за даними штабу, намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.

На Волині та Поліссі ситуація протягом дня суттєво не змінювалася. Росія продовжує демонструвати свої війська у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Ситуація на решті напрямків:

Слобожанський – російські війська утримують оборону зайнятих раніше рубежів, намагаються не допустити просування українських підрозділів в напрямку державного кордону

Харківський – російських артилерійських обстрілів зазнали Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни

Лиманський – загарбники застосували артилерію неподалік Маяків.

Сєверодонецький – триває «вогневий вплив» із ствольної та реактивної артилерії в районах Метьолкіного, Білої Гори та Устинівки. Російські війська намагалися вести штурм для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, але не мали успіху

«В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили», – повідомляє Генеральний штаб.

Бахмутський – командування повідомляє про російський авіаудар в районі Берестового

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксують систематичні обстріли для недопущення перегрупування українського війська на інші напрямки.

«На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського. В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту», – додають у штабі.

Народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив 18 червня, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.