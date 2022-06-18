Російські війська понесли «значні втрати» при спробі розвідки боєм – Генштаб

Українська армія завдала російським військам втрат при спробі провести розвідку біля Краснопілля – про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
«В районі Краснопілля українські воїни завдали ворогу значних втрат, коли той намагався провести розвідку боєм», – повідомляє командування щодо ситуації на Слов’янському напрямку.
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У цьому районі російські війська також обстрілювали з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони Грушувахи, Долини, Моросівки, Пришибу та Чепіля. Росія, за даними штабу, намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на напрямку Ізюм – Слов’янськ.
На Волині та Поліссі ситуація протягом дня суттєво не змінювалася. Росія продовжує демонструвати свої війська у прикордонних районах Брянської та Курської областей.
Ситуація на решті напрямків:
- Слобожанський – російські війська утримують оборону зайнятих раніше рубежів, намагаються не допустити просування українських підрозділів в напрямку державного кордону
- Харківський – російських артилерійських обстрілів зазнали Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни
- Лиманський – загарбники застосували артилерію неподалік Маяків.
- Сєверодонецький – триває «вогневий вплив» із ствольної та реактивної артилерії в районах Метьолкіного, Білої Гори та Устинівки. Російські війська намагалися вести штурм для встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком, але не мали успіху
- «В результаті вогневого ураження та штурмових дій противник має частковий успіх в населеному пункті Метьолкіне, намагається закріпитися. Штурм в напрямку Сиротиного наші воїни відбили», – повідомляє Генеральний штаб.
- Бахмутський – командування повідомляє про російський авіаудар в районі Берестового
- На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксують систематичні обстріли для недопущення перегрупування українського війська на інші напрямки.
«На Південнобузькому та Таврійському напрямках ворог обстрілював з артилерії райони Олександрівки, Новогригорівки, Широкого, Квітневого та Первомайського. В акваторії Чорного та Азовського морів відзначається перебазування корабельно-катерного складу чорноморського флоту», – додають у штабі.
Народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив 18 червня, що Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли зміцнить свої позиції, і коли російські війська повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого.
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