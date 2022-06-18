«Вкінці серпня після контрнаступу». Коли Україна відновить переговори з Росією?

Україна зможе відновити мирні переговори з Росією, коли посилить сої позиції наприкінці серпня. Таку думку в коментарі «Голосу Америки» висловив Давид Арахамія, народний депутат України та голова переговорної групи з росіянами.

На запитання, що буде вкінці серпня, він відповів: «Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях».

Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого

Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.

«Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого», – каже Давид Арахамія.

Після цього, зазначають учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і окупованими частинами Донецької та Луганської областей.

«Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом», – сказав Арахамія «Голосу Америки».

Наш фокус був на постачанні зброї. Щоб її кількість збільшилося дуже серйозно

Цими днями група українських депутатів відвідала Вашингтон, де зустрілась із конгресменами та американськими посадовцями.

«Наш фокус був на постачанні зброї, – зазначає «Голосу Америки» народний депутат України Рустем Умєров, який також є учасником переговорної групи з Росією. – Подякувати, а також подивитися на те, що ми можемо пришвидшити, тому що нам потрібна ця зброя вже зараз. Щоб її кількість не була одна-дві-три-чотири одиниці – а щоб це збільшилося дуже серйозно».

До того моменту, коли Україна зміцнить свої позиції, переговори з Росією тривають у двох напрямках, каже Умєров. Перший – гуманітарний: щодо обміну полонених та евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій. Це стосується і повернення до України військових із «Азовсталі», де українська сторона, за словами Умерова, скоро сподівається побачити прогрес.

Другий аспект стосується питання продовольчої безпеки – зокрема розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.

Наразі лунають пропозиції щодо потенційної зустрічі сторін та посередників. Як варіант, вона може відбутись у Туреччині, в ній можуть взяти участь Україна, ООН, Туреччина та Росія, розповів Умєров. Крім цього, дехто із західних аналітиків закликав розглянути можливість міжнародного супроводу кораблів з українських портів. Однак українська сторона наполягає, що перед обговоренням таких варіантів Росія має виконати низку важливих умов.

«Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше, ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то немає сенсу взагалі зустрічатися. Тільки після цього можна буде обговорювати безпечні маршрути і шляхи підходу до наших портів, – каже Рустем Умєров. – Наше бачення, щоб ми мали озброєння і в нас був свій коридор».

За словами Рустема Умєрова, партнери України розуміють, що Київ не йтиме на жодні поступки Росії – і сприяють тому, аби зміцнити позиції України за столом переговорів, коли для цього прийде час.

«Наші люди, наші цінності, наші території – для нас це червона лінія. І ніхто нас не змушує, не обговорює з нами це питання, щоб ми покинули будь-які території. Цих пропозицій я не бачу. Зараз розмови йдуть про те, як постачати зброю, скільки її потрібно постачати. Кількість, потужність», – зазначив Рустем Умєров.