Данілов закликав «не жонглювати» даними про втрати ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов закликав посадовців «не жонглювати» даними про українських військових, загиблих внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

«Я хочу ще раз звернутися до діячів, які розповідають, що у нас щоденно 200, 300 і більше людей на фронті (гинуть – ред.). Дехто взагалі про 1000 заявив… У них немає можливості отримати таку інформацію… Цим не можна жонглювати. Це не кеглі й не цирк. Це життя людей», – сказав Данілов в інтерв’ю виданню «Ліга».

Влада України не озвучує точних даних щодо втрат серед українських військових у війні. При цьому радник голови Офісу президента України Олексій Арестович 10 червня заявив, що, за його оцінкою, від початку бойових дій загинули до 10 тисяч українських військових.

Раніше президент Володимир Зеленський казав, що щодня на розв’язаній Росією війні в Україні гине 60-100 українських військових, ще 500 – зазнають поранень.

Через два тижні після цієї заяви, 15 червня, в інтерв’ю американському новинному порталу Axios голова делегації України на переговорах із Росією, народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що кожного дня на Донбасі гинуть або зазнають поранень 1000 українських військових, приблизно – 200-500 загиблих щодня.