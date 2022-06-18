«Марафон, який хочемо пробігти як спринтери» – прокурор МКС про розслідування воєнних злочинів Росії в Україні

Днями головний обвинувач Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан перебував в Україні. Вчергове – відтоді як 2 березня оголосив рішення, що Офіс прокурора МКС розпочинає збір доказів по найтяжчих із міжнародних злочинів, скоєних під час повномасштабного вторгнення російської армії.

У квітні 52-річний Карім Асан Ахмад Хан приїздив на звільнену Київщину, зокрема в Бучу. Цього разу пройшовся найбільш постраждалими від масованих російських ударів районами Харкова.

Коли у 2014 році Росія розв’язала проти України агресивну війну, головним обвинувачем Міжнародного кримінального суду (МКС) була гамбійська юристка Фату Бенсуда. Під її керівництвом Офіс прокурора МКС розпочав, а у 2020 році відзвітував про завершення попереднього вивчення подій в Україні, пов’язаних із міжнародним збройним конфліктом. Розглядалася ситуація в Криму та на сході України в контексті злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

9-річна каденція Фату Бенсуди сплила торік. На посаді її замінив Карім Асан Ахмад Хан – британський правник із досвідом роботи з-поміж іншого в Міжнародних кримінальних трибуналах для колишньої Югославії та для Руанди, у Спеціальному суді для Сьєрра-Леоне, Спецтрибуналі для Лівану.

На відміну від цих трибуналів ad hoс, тобто створених для конкретних випадків, а також від наведених змішаних кримінальних судів, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі – суд постійно діючий. 1 липня виповнюється 20 років набуття чинності його установчого документа – Римського статуту, в статті VIII якого прописаний найповніший перелік воєнних злочинів – майже 50 складів.

Враховуючи, що МКС доповнює, але не підміняє собою національну систему правосуддя, постають питання: Як Україна вибудовує співпрацю з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду? Яким чином опрацьовується величезний обсяг інформації про міжнародні злочини?

І найголовніше: Коли можна очікувати від міжнародних експертів щонайменше проміжних результатів?

Наводимо цифри, факти, цитати:

Наразі в Україні працює найбільша в історії Міжнародного кримінального суду команда. Докази вчинення воєнних злочинів збираються на місцях.

Про кількість і функції персоналу головний обвинувач МКС каже: «42 слідчих, судово-медичних експертів та допоміжного персоналу для розслідування злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, та надання підтримки національній владі України. Це наймасштабніше одномоментне розгортання мого Офісу на місцях із часу його створення».

Як очікується, в Україні з'явиться постійне представництво Офісу прокурора МКС, так званий «field-офіс». «Ми не можемо постійно прилітати та відлітати. У наступні кілька тижнів ми працюватимемо над відкриттям офісу в Києві», додав Карім Хан.

Вперше у своїй історії Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду долучився до роботи Спільної слідчої групи з розслідування воєнних злочинів Росії в Україні (JIT). Групу створили Україна, Литва та Польща, нещодавно до них приєдналися Естонія, Латвія і Словаччина. Також учасником JIT є Агентство Європейського союзу з кримінального правосуддя (Євроюст), де представлені 27 держав-членів ЄС та 10 інших держав.

Будемо робити висновки на основі доказової інформації, а не тверджень

«Наше завдання – перевірка автентичності інформації, яку отримуємо з різних джерел», – наголосив прокурор Карім Хан 16 червня у всеукраїнському телеефірі.

На запитання, коли можуть з'явитися бодай проміжні висновки міжнародних експертів, прокурор МКС сказав: «Це марафон, який ми хочемо пробігти зі спринтерською швидкістю (…) Ми робитимемо висновки на основі доказової інформації, а не тверджень».

У розробці стратегії розслідування допомагає юристка Амаль Клуні, дружина голлівудського актора Джорджа Клуні. Амаль – голова правозахисної організації «Фонд Клуні за справедливість».

В ефірі «Голосу Америки» директорка з юридичних питань «Фонду Клуні за справедливість» Анна Нейстат назвала нинішню роботу в Україні «унікальним випадком».

«Склалося так, що Міжнародний кримінальний суд не міг діяти ані по Сирії, ані, скажімо, по Ємену. Україна визнала юрисдикцію МКС у 2014 році, тому Суд зміг «включитися» в роботу швидко. Унікальний, насправді, випадок: МКС активно працює по Україні, коли по ній ще летять бомби.

Так само унікальною є ситуація, коли під час збройного конфлікту влада України й самостійно розслідує злочини. Українська прокуратура працює дуже активно. Складно, важко, величезна кількість справ – майже 17 тисяч (станом на 17 червня Офіс генерального прокурора повідомив про 17 764 зареєстрованих злочинів агресії та воєнних злочинів – ред. ), однак працюють», – зазначила Анна Нейстат.

Попри численні свідчення та докази, Росія заперечує воєнні злочини своїх військових проти українських мирних жителів.