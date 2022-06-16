«Санкції, зброя і зерно»: Кулеба розповів про результати саміту з лідерами чотирьох країн у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навів короткі підсумки переговорів президента Володимира Зеленського з канцелром Німеччини, президентами Франції та Румунії, а також прем’єр-міністром Італії 16 червня.

За словами Кулеби, розмова була «тривалою та детальною» і стосувалася таких тем:

Санкції: європейські лідери отримали повні пакети напрацювань групи голови Офісу президента Андрія Єрмака та американського дипломата Майкла Макфола щодо подальших санкцій. «Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають «втому від санкцій», але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть», – запевнив Кулеба

Зброя: «були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули»

Кандидатство на членство в Європейському Союзі. На думку Кулеби, Україна стала ближче до отримання статусу кандидата «у порівнянні навіть з початком тижня». Водночас «ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено»

Експорт зерна з України: «Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори». Голова МЗС вказав на те, що тема зерна впливає на те, як російську агресію сприймають у Африці, Азії та Латинській Америці, «на цю тему теж дії скоординували»