«Санкції, зброя і зерно»: Кулеба розповів про результати саміту з лідерами чотирьох країн у Києві

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба навів короткі підсумки переговорів президента Володимира Зеленського з канцелром Німеччини, президентами Франції та Румунії, а також прем’єр-міністром Італії 16 червня.
За словами Кулеби, розмова була «тривалою та детальною» і стосувалася таких тем:
- Санкції: європейські лідери отримали повні пакети напрацювань групи голови Офісу президента Андрія Єрмака та американського дипломата Майкла Макфола щодо подальших санкцій. «Гості визнали, що деякі лідери в Європі відчувають «втому від санкцій», але особисто вони готові рухатися далі. Нові санкції будуть», – запевнив Кулеба
- Зброя: «були деякі нові корисні оголошення. Президент подякував і на цифрах пояснив, чому треба більше і частіше. Гості почули»
- Кандидатство на членство в Європейському Союзі. На думку Кулеби, Україна стала ближче до отримання статусу кандидата «у порівнянні навіть з початком тижня». Водночас «ще не всі перешкоди подолано, не всі пастки обійдено»
- Експорт зерна з України: «Всі погоджуються, що довіряти Росії не можна, треба працювати через ООН і мати чіткі гарантії. Паралельно будемо суттєво розвивати наземні коридори». Голова МЗС вказав на те, що тема зерна впливає на те, як російську агресію сприймають у Африці, Азії та Латинській Америці, «на цю тему теж дії скоординували»
- Переговори з Росією: «Гості не примушували, не схиляли, не тиснули, не ув’язували.«Україна повинна виграти цю війну» - показові слова Макрона. Моя порада - облиште цей страх. Здається, за останній час президент і вся його дипломатична команда дали достатньо підстав повірити, що ми не ті, кого можна примусити, схилити, затиснути або розвести»
Президент Франції Емманюель Макронканцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Румунії Клаус Йоханніс та прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі відвідали Київ 16 червня. Крім того, вони побували в Ірпені, де російські війська, за свідченнями, під час окупації коїли воєнні злочини проти місцевого населення (Росія це заперечує).
FACEBOOK КОМЕНТАРІ