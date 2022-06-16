«НАТО має прямо втрутитися і зупинити війну» – Веслі Кларк

«Для НАТО настав час зрозуміти: або Альянс виходить за окреслені рамки, або припиняє свою діяльність», – таку позицію висловив колишній головнокомандувач силами США та НАТО Веслі Кларк під час обговорення подій на російсько-українському фронті, організованого «Атлантичною радою», повідомляє «Голос Америки».

Неурядовий аналітичний центр у Вашингтоні зібрав думки провідних військових аналітиків, які у різні роки були командувачами сил НАТО.

Колишній головнокомандувач (1997-2000 років) союзними силами США та НАТО, генерал у відставці Веслі Кларк висловив судження, що для того, щоб зупинити російську агресію проти України необхідне пряме втручання сил НАТО.

НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь

«Ідея Генерального секретаря Йєнса Столтенберга, яка сьогодні знайшла підтримку, що НАТО не може нічого зробити, якщо не буде прямої атаки, ця ідея була знівельована іще у 90-х роках. Настав час повернутися до уроків, які ми засвоїли. НАТО має втрутитись. Давайте офіційно це оголосимо і накажемо росіянам припинити вогонь. Війну неможливо зупинити без втручання НАТО», – зазначив на прес-конференції генерал армії США у відставці Веслі Кларк.

За словами Кларка, втручання НАТО залежить від політичної волі та «рішучості національних лідерів».

Як приклад, воєнний експерт навів дії НАТО в Югославії. Без формальної згоди Ради Безпеки ООН 24-го березня 1999 року війська НАТО почали операцію в тодішній федеративній державі, охопленій війною і в які розпочався геноцид. Це були переважно військово-морські і військово-повітряні формування США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

«Авжеж, я сподівався, що це станеться (пряме втручання НАТО –​ ред.). Але тут я не оптиміст. Можливо, певна коаліція держав могла би вступитися. Також було б чудово, якби вони потенційно мали підтримку ООН. Але станом на зараз увесь Альянс навряд чи піде на такий крок. Хоча особисто я підтримав би це рішення», –​ заявив Філіп Брідлав, генерал армії США у відставці, командир об’єднаних збройних сил НАТО в Європі 2013-2016 років.

За словами Брідлава, зараз США мають посилити свою участь і надавати більше озброєння Україні. Він також вважає, що останній транш військової допомоги Україні був недостатнім.

Цих боєприпасів не вистачить навіть на день, відповідно до показників стрільби у США

«США зробили велике оголошення, що передають Україні РСЗВ. Але це всього лише 4 вогневі одиниці. Також мені сказали, що йдеться про 84 снаряди. Цих боєприпасів не вистачить навіть на день, відповідно до показників стрільби у США.

Крім того, ми збираємося чекати, поки завершаться навчання, перш ніж почнемо рухатись далі. Але ми могли б робити це одночасно –​ вже зараз переносити ракетні системи на поле бою, щоб коли навчання завершаться, вони (ЗСУ –​ ред.) змогли одразу використовувати РСЗВ.

Також, ми (США –​ ред.) припинили розмови про надання протиповітряної оборони, тому що ця допомога була частково надана нашими союзниками по НАТО. Те саме із крилатими ракетами берегової оборони, тому що активізувалися наші союзники. Я вважаю, що ми тут, у Сполучених Штатах, повинні бути залучені до забезпечення усіх цих потреб разом із союзниками.

Ми повинні відштовхуватись від того, «коли ця техніка прибула до українців і коли вона фактично вступає у бій проти росіян», замість того, щоб оголошувати кожен окремий крок», –​ стверджує Філіп Брідлав.

Однак, за словами Веслі Кларка, США та партнери не мають в наявності необхідної кількості озброєння, яке вони могли би надати Україні, не використовуючи власні стратегічні запаси.

«Ось що наразі потрібно українцям: 1000 гаубиць, 300 РСЗВ, 500 танків, 2000 одиниць бронетанкової техніки», –​ процитував Кларк заяву радника українського президента Михайла Подоляка у Twitter.

Ми навіть досі не доставили ці 4-ри ракетні установки HIMARS, і ми не доставимо їх протягом іще місяця

Він додав: «Але у нас цього немає. Цього озброєння немає на складах Варшавського договору, його не можна виробити в Україні, і ми не можемо навчити українців користуватися цим обладнанням, надаючи надлишкові запаси західних держав. Тому що цього обладнання просто немає в наявності. Це факт. Ми також не дамо літаків, ми не забезпечимо протиповітряну оборону. Ми навіть досі не доставили ці 4-ри ракетні установки HIMARS, і ми не доставимо їх протягом іще місяця. Про що тут можна говорити?», –​ стверджує Кларк.

За словами Філіпа Брідлава, Україна нині суттєво недоозброєна. Протиставлення сил вимірюється у «співвідношенні 10 до одного», –​ стверджує генерал у відставці.

«Захід провалює вчасне надання допомоги Україні. Ми бачимо, що Росія збільшує свою вогневу спроможність, тоді як Україна перебуває в режимі спаду. Наступ завдає величезних збитків для обох армій, але Україна не може дозволити собі такі втрати. Зараз ми чуємо, що цифра може сягати 200 (українських військових –​ ред.) на добу. Україні буде важко витримати такі втрати», –​ зазначив Брідлав.

«Зараз у північній половині Чорного моря домінує Росія, вони контролюють усі комерційні переміщення в цій зоні», –​ додав Брідлав і наголосив, що увесь світ має долучитись, щоб зупинити російську блокаду.

На думку американського дипломата, колишнього заступника міністра оборони з питань політики, Еріка Едельмана, позиція США у нинішній кризі в Україні суттєво вплине на відносини Вашингтона із іншими державами.

Ми маємо переконатися, що уроки, які світ засвоїть із цих подій, не означатимуть, що Захід можна залякати

«Те, що відбувається в Україні, не залишиться в Україні. Усі спостерігають за тим, як Сполучені Штати та Захід реагують на цю навмисну неспровоковану агресію РФ. Зокрема, в Пекіні, Тегерані та інших місцях, де Сполучені Штати та світ мають величезний інтерес у запобіганні такого роду загарбницької поведінки. Ми маємо переконатися, що уроки, які світ засвоїть із цих подій, не означатимуть, що Захід можна залякати, що західні держави можна розділити, що вони можуть втратити фокус і терпіння. Наш урок має бути наступним: ви заплатите дуже серйозну ціну, вона може стати непосильною для вас. Захід стоятиме на стороні тих, кого він обіцяв підтримувати і кому гарантував допомогу», –​ стверджує Ерік Едельман.

Раніше президент Фінляндії Саулі Ніїністе заявив, що РФ та Україна почали застосовувати більш важке озброєння. Зокрема, Москва, за словами Ніїністе, використовує зброю масового знищення - термобаричні бомби.