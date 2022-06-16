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Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон

Зліва направо: канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі та президент Румунії Клаус Йоганніс. Київ, 16 червня 2022 року

Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, заявив французький президент Емманюель Макрон у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми всі четверо підтримуємо статус негайного кандидата на вступ», – сказав він.

Напередодні видання Politico з посиланням на кількох чиновників, знайомих із перебігом обговорень, повідомило, що Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Визнання України як країни-кандидата вимагає одностайного схвалення 27 головами держав і урядів ЄС. Вони розглянуть це питання на зустрічі у Брюсселі наступного тижня. Донедавна щонайменше дві країни були проти.

Раніше повідомлялось, що деякі європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, вважають, що було б корисніше надати Україні певний умовний статус, який зміцнить її відносини з ЄС.

Україна подала заявку на вступ до ЄС майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

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