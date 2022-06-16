Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата в ЄС – Макрон

Франція, Німеччина, Італія та Румунія підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, заявив французький президент Емманюель Макрон у Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.



«Ми всі четверо підтримуємо статус негайного кандидата на вступ», – сказав він.

Напередодні видання Politico з посиланням на кількох чиновників, знайомих із перебігом обговорень, повідомило, що Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Визнання України як країни-кандидата вимагає одностайного схвалення 27 головами держав і урядів ЄС. Вони розглянуть це питання на зустрічі у Брюсселі наступного тижня. Донедавна щонайменше дві країни були проти.

Раніше повідомлялось, що деякі європейські лідери, зокрема президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц, вважають, що було б корисніше надати Україні певний умовний статус, який зміцнить її відносини з ЄС.

Україна подала заявку на вступ до ЄС майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.