Макрон вважає, що Україні потрібні переговори з Росією

Президент Франції Емманюель Макрон, висловлювання якого останнім часом викликали невдоволення у Києві, у середу знову заявив, що президентові України та іншим представникам влади доведеться вести переговори з Росією про мир.

«Українському президенту та його посадовцям доведеться вести переговори з Росією», – сказав Макрон, виступаючи перед військовослужбовцями у Румунії, що розміщені там для зміцнення східного флангу НАТО перед російською загрозою.

Франція очолює бойову групу НАТО в Румунії з близько 800 військовослужбовців, у тому числі 500 французьких солдатів, а також розгорнула там ракетну систему «земля-повітря».

«Ми, європейці, теж будемо за столом переговорів», – сказав Макрон.

«Ми зробимо все, щоб зупинити військові сили Росії, допомогти українцям та їхній армії та продовжити переговори», – сказав Макрон французьким, американським, британським та іншим союзним військам на військовій базі НАТО Когальнічану.

Ще сьогодні Макрон має відвідати також столицю Молдови Кишинів для консультацій з президенткою Майєю Санду. Крім того, неофіційно повідомлялося про плани Макрона 16 червня вирушити з візитом до Києва, спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Офіційно про візит не оголошено.

Візит Макрона до Києва, якщо його підтвердять, відбудеться за день до того, як Єврокомісія дасть рекомендацію щодо статусу України як кандидата в ЄС. Декілька країн ЄС, включаючи Францію, висловили скептицизм щодо того, що Україна стане кандидатом на приєднання до ЄС, що складається нині з 27 членів.

«Нам потрібно підтримати Україну», – сказав Макрон на спільній пресконференції з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом 15 червня.

«З першого дня Франція чітко заявила, що Росія є агресором», – сказав Макрон, коли його запитали про його неодноразові заяви, що Росію не слід принижувати під час дипломатичних спроб зупинити війну.

«Але ми повинні бути чіткими: ми не воюємо з Росією», – додав Макрон, який тримає канал зв’язку з Кремлем відкритим фактично від початку російського вторгнення в Україну.

Останнім часом у ЄС точаться дискусії як про можливість надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу, так і про подальшу підтримку Києва у протистоянні з Росією. Представники української влади дедалі частіше критикують Німеччину та Францію, заявляючи, що ті хочуть домовитися з Росією за рахунок інтересів України. Зараз Київ відкидає перемир’я з Росією, якщо вона не виведе війська щонайменше на лінію до початку вторгнення 24 лютого.