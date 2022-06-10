Bloomberg: Данія і Нідерланди виступають проти статусу кандидата в ЄС для України

Європейська комісія наприкінці наступного тижня може офіційно рекомендувати надати Україні статус країни-кандидата в члени ЄС, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Деякі країни ЄС не погоджуються з тим, щоб надати Україні статус кандидата. Так, за даними агентства, проти цього виступають Данія та Нідерланди, а Німеччина пропонує надати Україні певний умовний статус кандидата.

У Копенгагені висловлюють упевненість у недостатній відповідності Києва європейським вимогам, зокрема, критеріям, пов’язаним зі стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин, повідомляє Bloomberg. Києву, як пише агентство, потрібно «принципово покращити свою законодавчу та інституційну базу».

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Водночас більшість європейських країн позитивно ставляться до заявки Києва. На зустрічі послів ЄС, що відбулася 8 червня, Польща, Ірландія та Литва закликали ухвалити рішення на користь України, представники Естонії вказали на необхідність дати Києву надію.

Прискореного шляху для набуття цього статусу не існує, і Україні все ще потрібно подолати заперечення ключових держав, які виступають проти розширення блоку, зазначає Bloomberg.

Напередодні про те, що дві країни Європейського союзу наразі не бачать Україну в статусі кандидата, заявила віцепрем’єр-міністерка України з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина, спілкуючись у Брюсселі з журналістами.

На уточнювальне запитання Радіо Свобода, які саме країни ЄС блокують надання статусу кандидата Україні, Стефанішина відповідати відмовилася, пояснивши, що це може зашкодити процесу.

Рішення щодо надання статусу кандидатів у члени ЄС Україні, Грузії та Молдові лідери Євросоюзу ухвалюватимуть на черговому саміті в Брюсселі, що пройде 23–24 червня.

Цьому передуватиме висновок Європейської комісії щодо готовності трьох претендентів на статус до членства. Його, як повідомили в Єврокомісії, оприлюднять 17 червня.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив 9 червня, що жодна «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.

28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Рішення щодо надання Україні статусу кандидата на членство повинно бути одноголосним.