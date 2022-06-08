Європарламент закликає надати Україні статус кандитата на вступ до ЄС

Європарламент проголосував за резолюцію, якою закликає надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, документ схвалили на пленарному засіданні у Страсбурзі ввечері 8 червня. Під час голосування 438 євродепутатів натисли кнопки «за», 65 – «проти» і 94 – утрималися.

Раді ЄС Європарламент рекомендує надати Україні статус кандидата як «чіткий політичний сигнал солідарності з народом України».

«Європарламент продовжить вас підтримувати у прагненнях отримати статус кандидата в члени ЄС. Ми знаємо, наскільки важливо зараз надіслати чіткий сигнал, що місце України – в нашій європейській родині. Сказати кожному: Україна – це Європа. І маємо почати обговорення того, як її відбудувати», – наголосила під час пленарного засідання президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Перед тим, як схвалити резолюцію, євродепутати слухали сьогодні голову Верховної Ради Руслана Стефанчука. З трибуни Європарламенту він сказав, що українському народу зараз дуже важливо отримати від Європи «цей політичний меседж» (статус кандидата у члени Єврсооюзу – ред.).

«Друзі, якщо 24 червня ми не отримаємо цей меседж, цей меседж отримає Путін, і він зрозуміє, що тепер він може безкарно йти далі... Ми гарантуємо, що, отримавши цей імпульс, політичний посил, готові працювати далі», – заявив Стефанчук.

Рішення щодо статусу України як кандидата ухвалюватимуть на саміті ЄС 23–24 червня в Брюсселі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні заявив, що ніяка «сурогатна версія» кандидатства Україну не влаштує. Він визнав, що в ЄС ще лишаються скептики щодо надання такого статусу Україні.