Україна йде до ЄС «чесним шляхом»: Стефанчук розповів, про що говорить із євродепутатами

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук відвідує Європейський парламент у Страсбурзі – про це він повідомив у ефірі національного телемарафону 5 червня.

Він розповів, що планує подякувати за рішення, які Європарламент вже ухвалив на користь інтеграції України до Євросоюзу.

«Також говоритиму з різними фракціями та групами Європарламенту, щоб розвіяти всі сумніви, які, на жаль, є і нав’язуються різними країнами щодо подальшої перспективи України в ЄС. Зокрема, з чим мені вдалося зустрітися – здається, вдалося переконати німецьких колег, тому що існує враження, нібито Україна хоче без жодних правил увійти до ЄС. Ні, ми цього не хочемо, ми йдемо чесним шляхом, ми вимагаємо статусу кандидата до ЄС», – сказав Стефанчук.

Він додав, що європейські інституції мають надати Україні імпульс політичної підтримки наприкінці черня, «щоб зрозуміти, що ця боротьба не намарно»:

«Тому що, не дай Бог, ми не отримаємо цей імпульс, його отримає Путін. І всі це розуміють».

Спікер парламенту також згадав про аргумент щодо країн на кшталт держав Західних Балкан, які давно очікують на вступ до Євросоюзу.

«Я говорив, що в разі отримання кандидатства Україна буде торувати свій чесний шлях для до членства, виконувати Копенгагенські критерії, але ми повинні розуміти, що це не залізниця, де хтось може затромбувати цей шлях. Це скоріше естафетний біг: хто буде більш ефективний, більш зрозумілий, кращий, той повинен отримати свій приз у вигляді членства в ЄС. Тому ми не хочемо стояти в черзі, а пройти свій марафон, і пройти його якісно й чесно, як ми це зробили з опитувальником, який заповнили в рекордні строки», – підсумував він.

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28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в ЄС. У квітні-травні Україна заповнила дві частини спеціального опитувальника, який є основою для майбутнього висновку Єврокомісії щодо заявки України на вступ до ЄС.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що у червні країни-члени Євросоюзу на саміті підтримають рішення про статус України як кандидата.

Також президент Польщі Анджей Дуда закликав надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС у червні.