Набуло чинності рішення ЄС про тимчасове звільнення українського експорту від мит

Від 4 червня набуває чинності рішення, згідно з яким Європейський союз лібералізує правила торгівлі та призупиняє дію усіх імпортних мит на українські товари. Це дасть українським виробникам додаткові можливості наростити експорт до ЄС та посилить економіку України, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Будуть скасовані тарифи, зокрема, на промислову продукцію. Для аграрної продукції прибираються квоти. У квітні майже 80% українського експорту йшло в ЄС, а тому зняття мит і тарифів дозволить українському бізнесу заощадити десятки мільйонів доларів», – написав Шмигаль у фейсбуці.

У Міністерстві економіки додали, що йдеться про:

мита для промислової продукції;

призупинення застосування системи вхідних цін для фруктів та овочів;

призупинення усіх тарифних квот для сільськогосподарської продукції;

призупинення антидемпінгових мит на імпорт товарів походженням з України;

призупинення застосування глобальних захисних заходів щодо українських товарів.

За даними Мінекономіки, Україна експортує до Європейського союзу, в першу чергу, чорні метали, руди, електромашини, олію та зерно.

Рада ЄС 24 травня ухвалила відповідне рішення, що діятиме протягом року.

Наприкінці квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що скасування ЄС усіх мит й квот на український експорт, а також призупинення дії антидемпінгових тарифів допомогло б зберегти економічну активність в Україні, а також стало б антикризовим інструментом для самого ЄС.

26 квітня Велика Британія скасувала всі мита та квоти на українські товари.